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وزير الشؤون الدينية والأوقاف يشارك بإسطنبول في اللقاء العالمي لحوار العلماء المسلمين

  أدرج يـوم : السبت, 11 ماي 2024 14:26     الفئـة : الجـزائـر
وزير الشؤون الدينية والأوقاف يشارك بإسطنبول في اللقاء العالمي لحوار العلماء المسلمين

الجزائر- يشارك وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، يومي 13 و 14 مايو بمدينة إسطنبول التركية، في اللقاء العالمي لحوار العلماء المسلمين، حسب ما أورده يوم السبت بيان للوزارة.


و أوضح نفس المصدر أن السيد بلمهدي "يشرع في زيارة عمل إلى مدينة إسطنبول بدولة تركيا يوم غد الأحد, وذلك للمشاركة في اللقاء العالمي لحوار العلماء المسلمين المزمع عقده يومي 13 و14 مايو الجاري".

 

 

آخر تعديل على السبت, 11 ماي 2024 17:44
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وزير الشؤون الدينية والأوقاف يشارك بإسطنبول في اللقاء العالمي لحوار العلماء المسلمين
  أدرج يـوم : السبت, 11 ماي 2024 14:26     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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