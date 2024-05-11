ألعاب القوى/البطولة العربية لأقل من 20 سنة: 10 ميداليات جديدة للجزائر، منها أربع ذهبيات -

الرابطة الثانية-هواة: أولمبي آقبو يرسم صعودا تاريخيا، قمة ر.القبة- ت.مستغانم تنتهي دون فائز -

سكنات عدل: توزيع حوالي 40 ألف وحدة بالعاصمة بمناسبة الذكرى ال62 للإستقلال -

القمة العربية بالبحرين: زيتوني يشارك في إجتماع المجلس الإقتصادي والإجتماعي -

إفتتاح أشغال المؤتمر ال13 للإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين -

التأكيد على دور الشباب من أجل الإسهام في الموعد الإنتخابي المقبل -

إجتماع قادة الجزائر وتونس وليبيا خطوة هامة تضاف إلى الإنتصارات المتتالية للدبلوماسية الجزائرية -

إختتام الحفل الكبير لأغنية الراي: فنانون مشهورون في هذا الطبع يمتعون الجمهور العاصمي -

القمة الإفريقية للأسمدة وصحة التربة بنيروبي: تبني مقترح الجزائر بشأن دعم منتجي الغاز -

الجزائر ترحب بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعم أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة -

إجتماع الحكومة: دراسة سبل تعزيز الإطار التنظيمي المحدد لكيفيات التصرف في المخدرات المحجوزة -

إجتماع الحكومة: دراسة عدد من التدابير المتعلقة بالإستغلال السياحي للشواطئ -

إجتماع الحكومة: تقديم عروض تخص عدة قطاعات -

وزير الشؤون الدينية والأوقاف يشارك بإسطنبول في اللقاء العالمي لحوار العلماء المسلمين -

بنك الاتحاد الجزائري بموريتانيا يطلق نافذته الاسلامية لتسويق 4 منتجات بنكية -

الكشف عن وثيقة تاريخية نادرة أصلية تعود إلى أحد المنفيين الجزائريين إلى كاليدونيا -

طاسيلي للطيران: توسيع شبكة الرحلات الداخلية عبر خطين جديدين نحو الجنوب -

هزة أرضية بقوة 3 درجات بولاية الشلف -

بمبادرة من الجزائر, مجلس الأمن يدعو إلى فتح تحقيق مستقل حول المقابر الجماعية في غزة -