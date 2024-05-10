الدعوة إلى مواكبة هيئة الدفاع للتطورات الرقمية

الجزائر - شدد نقيب منظمة محامي الجزائر,محمد بغدادي, اليوم على ضرورة مواكبة هيئة الدفاع للتطورات الحاصلة في العالم الرقمي والمساهمة في تحقيق الأمن القانوني و في التنمية الوطنية.

وخلال كلمة ألقاها بمناسبة تنظيم ملتقى دولي حول "الذكاء الاصطناعي, الرقمنة ,حماية المعطيات في التنمية الاقتصادية ودور منظمات المحامين لضمان الأمن القانوني", بالشراكة مع الفيدرالية الأوروبية لمنظمات المحامين, أكد السيد بغدادي, أنه" بات من الضروري مواكبة هيئة الدفاع للتطورات الحاصلة في العالم الرقمي والتعامل مع التأثيرات التي فرضها هذا التحول الرقمي على المهنة سيما ما تعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعي".

كما وصف هذه التأثيرات ب "التحديات "التي تستوجب تظافر جهود جميع الفاعليين القانونيين من أجل المساهمة في كسبها وتحقيق بذلك الأمن القانوني والمساهمة في التنمية الوطنية.

بدوره, أبدى نائب رئيس فيدرالية منظمات محامي أوروبا, النقيب مارك لابي ,"استعداد" منظمته لتبادل الخبرات و التجارب مع منظمة محامي الجزائر, مثمنا موضوع هذا الملتقى الذي وصفه ب "محطة تاريخية " في مجال التعاون بين هيئته وبين منظمة محامي الجزائر.

للإشارة, تمحورت جل تدخلات المشاركين في هذا اللقاء الدولي الذي تدوم أشغاله إلى يوم غد السبت , حول أهمية وضع التطور التكنولوجي في خدمة المهن القانونية والتحديات المفروضة على هذه المهن في ظل الاستخدامات المتعددة للذكاء الاصطناعي وواقع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من منظور القانون الجزائري , فضلا عن مسألة الجريمة السيبرانية في إطار رقمنة العدالة .