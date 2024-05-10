مجلس الأمة يشارك في مؤتمر القيادات النسائية لدعم المرأة والطفل الفلسطيني يوم السبت المقبل بالدوحة

الجزائر - يشارك مجلس الأمة، في مؤتمر القيادات النسائية لدعم المرأة والطفل الفلسطيني، الذي ينظمه ائتلاف المرأة العالمي لنصرة القدس وفلسطين، يومي 11 و12 مايو بالعاصمة القطرية الدوحة، حسب ما أفاد به يوم الخميس، بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أن هذا المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار "الأمان حقي"، يسعى إلى تحقيق عدة أهداف منها "دعم وحماية المرأة والطفل الفلسطيني في غزة أثناء العدوان الآن ورفع مستوى الوعي القانوني والسياسي بالقضية الفلسطينية وكذا إبراز كافة الانتهاكات التي يتعرض لها النساء والأطفال في غزة".

كما يهدف إلى "حشد جهود النساء القياديات المساندات للقضية الفلسطينية في العالم، من أجل تشكيل جبهة نسائية مؤثرة وداعمة للحق الفلسطيني"، إلى جانب "متابعة أوضاع الأسيرات وظروف الاعتقال للنساء والأطفال".

للإشارة، فإن مجلس الأمة سيكون ممثلا خلال أشغال المؤتمر من طرف عضو المجلس، السيدة نوارة سعدية جعفر.