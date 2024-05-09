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الوزير الأول يستقبل سفير جمهورية إيطاليا بالجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 09 ماي 2024 17:22     الفئـة : الجـزائـر
الوزير الأول يستقبل سفير جمهورية إيطاليا بالجزائر

الجزائر- إستقبل الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، سفير الجمهورية الإيطالية بالجزائر، السيد البيرتو كوتيلو، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و أوضح البيان أن الجانبين استعرضا خلال هذا اللقاء الذي جرى بقصر الحكومة, "واقع العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين وآفاق تطويرها في شتى المجالات, مع الحرص المشترك على العمل سويا من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين على ضوء مخرجات اللقاءات المتبادلة بين قيادتي البلدين, لاسيما زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, إلى إيطاليا في ماي 2022".

كما تناولت المحادثات أيضا "سبل تعزيز التنسيق والعمل المشترك في إطار خطة ماتيي من أجل دعم التنمية في إفريقيا, بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة, لاسيما حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة, خاصة في قطاع غزة", وفقا لذات البيان.

آخر تعديل على الخميس, 09 ماي 2024 17:57
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الوزير الأول يستقبل سفير جمهورية إيطاليا بالجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 09 ماي 2024 17:22     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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