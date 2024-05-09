سلطنة عمان تتطلع الى المزيد من الازدهار في علاقاتها مع الجزائر

الجزائر- أكد وزير خارجية سلطة عمان, بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن بلاده تتطلع الى المزيد من النماء والازدهار في علاقاتها مع الجزائر بما يعود بالمنفعة على الشعبين.

وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية, قال وزير خارجية سلطنة عمان :"تشرفت بحمل رسالة خطية من السلطان هيثم بن طارق الى أخيه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون ونقلت له تحياته وتمنياته له وللشعب الجزائري بدوام الازدهار والرخاء", مؤكدا أن سلطنة عمان "تتطلع الى المزيد من النماء والازدهار" في علاقاتها مع الجزائر "بما يعود بالمنفعة والمصلحة المشتركة بين الشعبين".

وأشار بالمناسبة الى عمق ومتانة هذه العلاقات ونمائها في مختلف المجالات والتي نعمل عليها --كما أوضح السيد بدر بن حمد -- في إطار اللجنة المشتركة بين البلدين وفي سياق المشاورات المستمرة والمتبادلة الثنائية.

وعبر الوزير في نفس الوقت عن ارتياحه بتواجده في الجزائر وتطلعه الى زيارته المقبلة لها لترأس الجانب العماني في اللجنة المشتركة "لأن هناك الكثير الذي يبشر بالمزيد من الخير والنماء للعلاقات الجزائرية-العمانية".