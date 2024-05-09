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رئيس الجمهورية يستقبل وزير خارجية سلطنة عمان

  أدرج يـوم : الخميس, 09 ماي 2024 13:49     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يستقبل وزير خارجية سلطنة عمان

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الخميس وزير خارجية سلطنة عمان, السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي, حاملا له رسالة من اخيه السلطان هيثم بن طارق.

وقد جرى الاستقبال بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف ومدير ديوان رئاسة الجمهورية, السيد بوعلام بوعلام.

إقر أيضا:   السيد عطاف يستقبل وزير خارجية سلطنة عمان

 

آخر تعديل على الخميس, 09 ماي 2024 17:24
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رئيس الجمهورية يستقبل وزير خارجية سلطنة عمان
  أدرج يـوم : الخميس, 09 ماي 2024 13:49     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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