رئيس الجمهورية يستقبل وزير خارجية سلطنة عمان

وقد جرى الاستقبال بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف ومدير ديوان رئاسة الجمهورية, السيد بوعلام بوعلام.
إقر أيضا: السيد عطاف يستقبل وزير خارجية سلطنة عمان
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الخميس وزير خارجية سلطنة عمان, السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي, حاملا له رسالة من اخيه السلطان هيثم بن طارق.
وقد جرى الاستقبال بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف ومدير ديوان رئاسة الجمهورية, السيد بوعلام بوعلام.
إقر أيضا: السيد عطاف يستقبل وزير خارجية سلطنة عمان