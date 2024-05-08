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رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية-الكونغولية يعقد جلسة عمل مع نظيره الكونغولي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 ماي 2024 19:24     الفئـة : الجـزائـر
رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية-الكونغولية يعقد جلسة عمل مع نظيره الكونغولي

الجزائر- عقدت المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-كونغو برئاسة السيد بغداد بن عمارة, رئيس المجموعة, جلسة عمل, اليوم الأربعاء, مع رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة كونغو-الجزائر, السيد بيار أوبامبي, الذي حل بالجزائر رفقة وفد عن المجلس الوطني لجمهورية الكونغو, بقيادة رئيسه إيزيدور مفوبا, وذلك في إطار زيارة رسمية تستغرق خمسة أيام, حسب بيان للمجلس.

وأوضح المصدر أن الطرفين تناولا في مستهل الجلسة "العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين التي تستمد زخمها من نضالهما المشترك ضد قوى الاستعمار وتنتظر ترجمتها بتفعيل التعاون المشترك سيما بعد إمضاء 17 اتفاقا ومذكرة تفاهم في مجالات عدة على مستوى اللجان المشتركة للبلدين".

وفي إطار الدبلوماسية البرلمانية --يضيف البيان-- اتفق الجانبان على "تفعيل مجموعتي الصداقة وجعلهما همزة وصل لتواصل التشكيلات السياسية بين البرلمانين, إضافة إلى توحيد الرؤى والتنسيق على مستوى الهيئات البرلمانية الاقليمية والدولية لاسيما البرلمان الإفريقي".

كما أبرز الجانبان "ضرورة تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري وخلق جسر من التواصل بين غرفتي التجارة ورجال أعمال البلدين, إلى جانب التعاون في مجالات أخرى, على غرار الصناعة, التعليم العالي والتكوين, الطاقة والفلاحة", وهذا ما يستلزم --وفق ما أكده بيان المجلس-- "إيجاد حل لمشكل التأشيرة وفتح خطوط جوية بين البلدين".

وقد حضر اللقاء كل من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط, السيد توفيق قراش, ومقرر لجنة الشؤون  الخارجية والتعاون والجالية, السيد مروان أرفيس.

آخر تعديل على الأربعاء, 08 ماي 2024 19:40
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رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية-الكونغولية يعقد جلسة عمل مع نظيره الكونغولي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 ماي 2024 19:24     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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