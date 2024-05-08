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البرلمان العربي : المجلس الشعبي الوطني يشارك في الاجتماع الافتراضي ضمن المجموعة رفيعة المستوى للتكنولوجيا والتحول الرقمي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 ماي 2024 19:05     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر- شارك المجلس الشعبي الوطني, ممثلا بالنائب نادة الدراجي, اليوم الأربعاء في الاجتماع الافتراضي ضمن المجموعة رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي التابعة للبرلمان العربي, حسب ما أورده بيان للمجلس.

وأوضح نفس المصدر, أن هذا الاجتماع يهدف إلى "التعريف بمشروع ميثاق الاتحاد البرلماني الدولي لأخلاقيات العلوم والتكنولوجيا, المقرر اعتماده رسميا في اجتماع الجمعية العامة ال 149 للاتحاد البرلماني الدولي شهر أكتوبر المقبل, وكذا إرساء المبادئ الأخلاقية لحماية كرامة الأفراد والمجتمعات وتشجيع الابتكار والاستدامة والإشراف المسؤول لمختلف المساعي العلمية والتكنولوجية".

وبالمناسبة,--يضيف البيان-- حرص المشاركون في الاجتماع على "وضع سياسات وتشريعات تعزز الممارسات الأخلاقية في ميدان العلوم والتكنولوجيا, مع ضمان ملائمة التقدم مع قيم الناخبين والمجتمع العالمي وتطلعاتهم".

للإشارة, فإن النائب نادة الدراجي تشغل منصب نائب رئيس مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي, وفقا لذات المصدر.

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البرلمان العربي : المجلس الشعبي الوطني يشارك في الاجتماع الافتراضي ضمن المجموعة رفيعة المستوى للتكنولوجيا والتحول الرقمي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 ماي 2024 19:05     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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