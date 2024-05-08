السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تشدد على الإشراف التشاركي للانتخابات الرئاسية المقبلة

تربية: ضرورة توجه الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية نحو الإنتاج الرقمي والإلكتروني -

العاب القوى/ البطولة العربية لأقل من 20 سنة: الجزائر تفتك خمس ميداليات، منها ذهبيتان -

سونلغاز: الرئيس المدير العام يستقبل السفير الإيطالي -

اليوم الوطني للذاكرة: الحفاظ على الذاكرة الوطنية واجب مقدس -

القوانين الأساسية والانظمة التعويضية للأسلاك الطبية وشبه الطبية ستوضح المعالم الجديدة للحياة المهنية لهذه الفئات -

الجزائر-تركيا: التوقيع على مذكرة تفاهم لزيادة الرحلات الجوية إلى 80 رحلة أسبوعيا -

الدورة ال12 للجنة الحكومية الجزائرية-التركية: التوقيع على محضر محادثات لتعزيز التعاون الثنائي -

رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية-الكونغولية يعقد جلسة عمل مع نظيره الكونغولي -

المعرض السادس للمنتجات الجزائرية بنواكشوط يتوج بالتوقيع على عشر اتفاقيات تعاون بين متعاملين جزائريين وموريتانيين -

القمة الإفريقية حول الأسمدة وصحة التربة بنيروبي: شرفة يشارك في اجتماع وزراء الفلاحة لمناقشة البيان الختامي -

الرابطة الثانية-هواة: القمة بين رائد القبة وترجي مستغانم تخطف كل الاضواء -

هاتف نقال: استثمارات جازي تبلغ 3ر8 مليار دينار في الثلاثي الاول من 2024 -

الغاية من قراءة التاريخ هو تحصين لحمة الأمة -

رئيس الجمهورية في زيارة إلى مقر وزارة الدفاع الوطني -

رئيس المجلس الوطني لجمهورية الكونغو يعرب عن رغبة بلاده في إعادة بعث علاقاتها مع الجزائر -

ترياتلون/كأس إفريقيا الجهوية للتطوير: الجزائر تحتضن الموعد القاري يوم 11 مايو -

وهران: إقبال معتبر على صالون التجارة الإلكترونية والإقتصاد الرقمي -

فلسطين: الاحتلال الصهيوني يعتقل ما لا يقل 290 امرأة و 610 أطفال فلسطينيين منذ 7 أكتوبر الماضي -

كرة القدم: ورشة فيفا-فاف حول تطبيق تقنية الفيديو المساعد للتحكيم (الفار) في الجزائر -