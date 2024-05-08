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السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تشدد على الإشراف التشاركي للانتخابات الرئاسية المقبلة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 ماي 2024 16:26     الفئـة : الجـزائـر

بجاية - جدد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الأربعاء ببجاية إرادة الهيئة التي يرأسها في إعطاء حيز كبير للإشراف التشاركي، من خلال إسهام كل الجهات المعنية في تنظيم وإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل.

وأكد السيد شرفي بالمناسبة أن كل الأحزاب السياسية وممثلي المرشحين والمجتمع المدني مدعوين إلى الانخراط بقوة و بكل ديمقراطية في تنظيم وإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن الهدف من هذا المسعى هو ضمان مصداقية تامة لهذه الانتخابات.

كما لم يفوت رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الفرصة لدعوة الشباب للتعبير عن خيارهم من خلال الخروج بقوة للتصويت يوم 7 سبتمبر المقبل.

ولفت السيد شرفي في لقاء مع الصحافة إلى إنطلاق المسار التنظيمي للانتخابات الرئاسية المقبلة، في انتظار استدعاء الهيئة الناخبة.

كما أشرف ذات المسؤول بمناسبة زيارته لولاية بجاية على تدشين المقر الجديد للمندوبية المحلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

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السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تشدد على الإشراف التشاركي للانتخابات الرئاسية المقبلة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 ماي 2024 16:26     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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