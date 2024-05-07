Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر تدين بأقوى العبارات إقدام الإحتلال الصهيوني على تنفيذ عمليات عسكرية في مدينة رفح

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 ماي 2024 18:20     الفئـة : الجـزائـر
الجزائر تدين بأقوى العبارات إقدام الإحتلال الصهيوني على تنفيذ عمليات عسكرية في مدينة رفح

الجزائر- أدانت الجزائر بأقوى العبارات و أشدها إقدام قوات الإحتلال الصهيوني الإستيطاني على تنفيذ عمليات عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة تحضيرا للقيام بإجتياح بري لهذه المنطقة الفلسطينية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، يوم الثلاثاء.

و اعتبرت الجزائر - حسب ذات المصدر - أن "هذا التصعيد بالغ الخطورة والذي ينذر بالتسبب في حصيلة إجرامية غير مسبوقة وكارثة إنسانية واسعة النطاق والأبعاد يأتي ليؤكد أن الاحتلال الاسرائيلي الاستيطاني ماض في تنفيذ مخططاته الرامية لإبادة الشعب الفلسطيني وتهجير من تبقى منهم. وبفعله هذا, يؤكد الاحتلال أنه لا يأبه البتة بإجماع المجموعة الدولية على ضرورة التسريع في تنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وعلى حتمية إطلاق مسار سياسي يكفل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي".

و من هذا المنظور, - يضيف البيان - "تدعو الجزائر المجتمع الدولي إلى التحرك بصفة مستعجلة وفورية وحاسمة للضغط على القوة القائمة بالاحتلال والكف عن مدها بوسائل ومسببات استمرار تجبرها وتسلطها واستقوائها على الأبرياء الفلسطينيين منذ أكثر من سبعة أشهر".

كما تحذر الجزائر من أن "تواصل العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة واحتمالية انتقاله لأعلى مستويات التصعيد مع اجتياح عسكري بري لمدينة رفح الفلسطينية سيكون له تداعيات بالغة الجسامة من شأنها أن ترهن لعقود إضافية طويلة مستقبل السلم والأمن في المنطقة برمتها", كما جاء في البيان.

آخر تعديل على الثلاثاء, 07 ماي 2024 19:22
كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر تدين بأقوى العبارات إقدام الإحتلال الصهيوني على تنفيذ عمليات عسكرية في مدينة رفح
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 ماي 2024 18:20     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.05.07

رئيس الجمهورية يأمر بإعداد مخطط حول البيئة والعمران يعيد النظر في نظام فرز وتوزيع النفايات

24.05.07

رئيس الجمهورية يوجه بإعداد إطار قانوني ينظم مجال إنتاج و توزيع زيوت التشحيم

24.05.07

مجلس الوزراء: تكليف وزير المالية بمراجعة الفوائد البنكية المرتفعة تشجيعا للاستثمار

24.05.07

رئيس الجمهورية يكلف وزير العمل بالإسراع في تطبيق القوانين الجديدة المتعلقة بحق ممارسة…

24.05.07

مجلس الوزراء يوافق على مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الطبية وشبه…

24.05.07

رئيس الجمهورية: رفع معاشات ومنح المتقاعدين نابع من اعتراف وتقدير الدولة لمجهودات أبنائها…

الأكثــر قـراءة

24.05.06

بن مبارك يشيد بدور الإعلام الوطني في مواجهة المخططات العدوانية التي تستهدف الجزائر

24.05.06

عطاف يستقبل رئيس المجلس الوطني لجمهورية الكونغو

24.05.06

وزير العدل يستقبل المفتش العام للإدارة القضائية والسجون لوزارة العدل الموريتانية

24.05.06

وفاة المجاهدة ويسي عوالي عن عمر ناهز 86 سنة

24.05.06

الصحافة كانت مرافقة للثورة في المقاومة والنضال ضد الاستعمار الفرنسي

24.05.06

قوجيل يستقبل رئيس المجلس الوطني لجمهورية الكونغو