وجاء في البيان: "يترأس السيد عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, اليوم, اجتماعا لمجلس الوزراء يخصص لعروض, منها, إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد, القوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية للصحة ومتابعة مستجدات تقدم عملية الرقمنة, بالإضافة إلى عرض مشترك حول إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم في الجزائر ومشروع قانون يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها".
رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء
أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 ماي 2024 14:27 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر- يترأس رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الثلاثاء, اجتماعا لمجلس الوزراء يخصص لعروض ومشاريع قوانين تخص عدة قطاعات, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
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