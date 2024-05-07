Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اليوم الوطني للذاكرة: رسالة رئيس الجمهورية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 ماي 2024 13:09     الفئـة : الجـزائـر
اليوم الوطني للذاكرة: رسالة رئيس الجمهورية

الجزائر - وجه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، رسالة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للذاكرة المخلد للذكرى الـ79 لمجازر الثامن ماي 1945، هذا نصها الكامل :

 

      "بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،

      أيتها المواطنات، أيها المواطنون،

 

نحتفي في الثامن من ماي باليوم الوطني للذاكرة، وفي هذه الذكرى تعود إلى أذهاننا مجازر 08 ماي 1945، التي أقدم على اقترافها الاستعمار بأقصى درجات الحقد والوحشية لإخماد سيرورة مد نضالي وطني متصاعد أدى إلى مظاهرات غاضبة عارمة انتفض خلالها الشعب الجزائري آنذاك معبرا عن تطلعه إلى الحرية والانعتاق، وكانت إعلانا مدويا عن قرب اندلاع الكفاح المسلح في الفاتح من نوفمبر 1954.

في هذه الانتفاضة التاريخية الخالدة صنع الشعب الجزائري مشهدا ملحميا في سطيف وقالمة وخراطة وعين تموشنت وغيرها من المدن الجزائرية، أصاب الاستعمار بالذهول والجنون، ودفعه إلى ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، وهو مشهد رهيب ومروع، جسد لحظة تاريخية مفصلية انعطفت بنضالات الحركة الوطنية ورصيدها عبر عقود من الزمن نحو المواجهة المسلحة التي قادها - فيما بعد - رجال ترعرعوا في صلب النضال الوطني ففجروا ثورة التحرير، وألقوا بها إلى الشعب ليعتنقها وينخرط في مسارها البطولي العظيم.   

ولقد جعلنا من ذكرى مجازر 08 ماي 1945، التي دفع فيها الشعب من دماء أبنائه خمسة وأربعين ألف (45000) شهيد، يوما وطنيا للذاكرة، اعتزازا بفصول المسيرة الوطنية الحافلة بالنضالات جيلا بعد جيل، منذ أن وطئت أقدام الاستعمار أرضنا الطاهرة، وكانت مظاهرات 08 ماي، إحدى المحطات الدامية التي سجلها التاريخ الحديث في مصاف النماذج المعبرة عن مناهضة الاستعمار والتعلق بالحرية والكرامة، وواحدة من أعظم الأمثلة في العالم على حجم وعمق التضحيات والدماء والمآسي التي تكبدتها الشعوب المستعمرة ثمنا للتخلص من الظلم والهيمنة، واستعادة السيادة الوطنية.

     

      أيتها المواطنات، أيها المواطنون،

     

إن عناية الدولة بمسألة الذاكرة، ترتكز على تقدير المسؤولية الوطنية في حفظ إرث الاجيال من أمجاد اسلافهم، وتنبع من اعتزاز الأمة بماضيها المشرف .. ومن جسامة تضحيات الشعب في تاريخ الجزائر القديم والحديث لدحر الأطماع، وإبطال كيد الحاقدين الذين ما انفكوا يتوارثون نوايا النيل من وحدتها وقوتها .. ومازالت سلالاتهم إلى اليوم تتلطخ في وحل استهداف بلادنا.

 

إن ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي بفعل مرور السنوات، ولا يقبل التنازل والمساومة، وسيبقى في صميم انشغالاتنا حتى تتحقق معالجته معالجة موضوعية، جريئة ومنصفة للحقيقة التاريخية، وإنني في الوقت الذي أؤكد الاستعداد للتوجه نحو المستقبل في أجواء الثقة، أعتبر أن المصداقية والجدية مطلب أساسي لاستكمال الإجراءات والمساعي المتعلقة بهذا الملف الدقيق والحساس وما يمثله لدى الشعب الجزائري الفخور بنضاله الوطني الطويل، وكفاحه المسلح المرير .. والوفي للشهداء ولرسالة نوفمبر الخالدة ..

 

وإننا إذ نحتفي اليوم بهذه الذكرى تعبيرا عن تمجيد تاريخنا الوطني، وتكريسا لعقيدة الوفاء لمن صنعوه بأنهار من الدماء، نقف بخشوع إجلالا لتضحياتهم وترحما على أرواحهم الزكية، لنجدد عهدنا معهم لصون وديعتهم وذكراهم والمضي على نهجهم إلى جزائر قوية منيعة .. سيدة أبية.

       تحيا الجزائر

      المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

      والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 07 ماي 2024 14:17
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

اليوم الوطني للذاكرة: رسالة رئيس الجمهورية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 ماي 2024 13:09     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.05.07

رئيس الجمهورية يأمر بإعداد مخطط حول البيئة والعمران يعيد النظر في نظام فرز وتوزيع النفايات

24.05.07

رئيس الجمهورية يوجه بإعداد إطار قانوني ينظم مجال إنتاج و توزيع زيوت التشحيم

24.05.07

مجلس الوزراء: تكليف وزير المالية بمراجعة الفوائد البنكية المرتفعة تشجيعا للاستثمار

24.05.07

رئيس الجمهورية يكلف وزير العمل بالإسراع في تطبيق القوانين الجديدة المتعلقة بحق ممارسة…

24.05.07

مجلس الوزراء يوافق على مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الطبية وشبه…

24.05.07

رئيس الجمهورية: رفع معاشات ومنح المتقاعدين نابع من اعتراف وتقدير الدولة لمجهودات أبنائها…

الأكثــر قـراءة

24.05.06

بن مبارك يشيد بدور الإعلام الوطني في مواجهة المخططات العدوانية التي تستهدف الجزائر

24.05.06

عطاف يستقبل رئيس المجلس الوطني لجمهورية الكونغو

24.05.06

وزير العدل يستقبل المفتش العام للإدارة القضائية والسجون لوزارة العدل الموريتانية

24.05.06

وفاة المجاهدة ويسي عوالي عن عمر ناهز 86 سنة

24.05.06

الصحافة كانت مرافقة للثورة في المقاومة والنضال ضد الاستعمار الفرنسي

24.05.06

قوجيل يستقبل رئيس المجلس الوطني لجمهورية الكونغو