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"الجزائر شريك استراتيجي في التعاون الإفريقي: الفرص وآفاق التعزيز" محور ملتقى بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 ماي 2024 19:17     الفئـة : الجـزائـر
&quot;الجزائر شريك استراتيجي في التعاون الإفريقي: الفرص وآفاق التعزيز&quot; محور ملتقى بالجزائر العاصمة

الجزائر- أشرف الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني, اللواء محمد الصالح بن بيشة, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, على مراسم افتتاح ملتقى بعنوان "الجزائر شريك استراتيجي في التعاون الإفريقي: الفرص وآفاق التعزيز", حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان:''نظم المعهد العسكري للوثائق والتقويم والإستقبالية لوزارة الدفاع الوطني, اليوم الاثنين 6 مايو 2024 بالنادي الوطني للجيش بني مسوس بالناحية العسكرية الأولى, ملتقى بعنوان +الجزائر شريك استراتيجي في التعاون الإفريقي: الفرص وآفاق التعزيز+, و أشرف على افتتاح أشغال هذا الملتقى السيد اللواء محمد الصالح بن بيشة, الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني".

وعرف الملتقى ''حضور قادة قوات, رؤساء دوائر ومديرين ورؤساء مصالح مركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي, أمناء عامون لوزارات, رؤساء ومدراء هيئات وطنية وجامعات, مدير المعهد العسكري للوثائق والتقويم والإستقبالية, خبراء ومختصين وباحثين جامعيين, بالإضافة إلى الملحقين العسكريين المعتمدين في الجزائر''.

وفي كلمته الافتتاحية, نوه السيد اللواء الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني "بدور الجزائر في مواجهة التحديات الراهنة لتحقيق تطلعات شعوب القارة في التطور والازدهار والرفاه المشترك".

وبعدها-- يضيف البيان--''تابع الحضور فيلما وثائقيا بعنوان +التنمية في إفريقيا, الجزائر: دور فعال وآفاق واعدة+ من إنتاج مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي, ليتم عقب ذلك, إلقاء جملة من المحاضرات نشطها باحثون ومختصون, حيث تم التطرق إلى المسائل المتعلقة بالجغرافيا السياسية لإفريقيا وانعكاساتها على الأمن والسلم والتنمية في القارة, وكذا التحديات الرئيسية التي تواجهها البلدان الإفريقية, كما تم تسليط الضوء على فرص التعاون والتبادل بين دول القارة, بالإضافة إلى تثمين الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل توطيد السلم والاستقرار وتعزيز التعاون الإفريقي".

و اختتمت أشغال هذا الملتقى "بمناقشة مفتوحة بين مختلف المشاركين", وفقا لذات المصدر.

آخر تعديل على الإثنين, 06 ماي 2024 21:11
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"الجزائر شريك استراتيجي في التعاون الإفريقي: الفرص وآفاق التعزيز" محور ملتقى بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 ماي 2024 19:17     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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