بن مبارك يشيد بدور الإعلام الوطني في مواجهة المخططات العدوانية التي تستهدف الجزائر

الجزائر- أشاد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، السيد عبد الكريم بن مبارك، يوم الأثنين بالجزائر العاصمة بالقفزة النوعية التي حققها الإعلام الوطني ودوره في مواجهة المخططات العدوانية التي تستهدف الجزائر.

و قال السيد بن مبارك في كلمة ألقاها خلال إشرافه على يوم دراسي حول موضوع "المشهد الاعلامي في الجزائر.. رهانات وتحديات", نظم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وحضره مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية السيد محمد شفيق مصباح, أن الجزائر "حققت قفزة نوعية في المجال الإعلامي, و وفرت كل الإمكانيات أمام هذا القطاع الذي يلعب دورا هاما في مواجهة المخططات العدوانية التي تستهدف أمن الجزائر واستقرارها".

و أبرز في هذا الاطار بأن الاعلام الوطني أصبح اليوم "مواكبا للتغيير ولمسار بناء الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون", منوها في هذا الاطار بالمكاسب المحققة ,التي ترجمت ما جاء في الدستور, ناهيك عن "تطوير الجانب التشريعي والتنظيمي من خلال سن قوانين هامة" تخص هذا القطاع.

و أكد الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن الجزائر أضحت في "طليعة الدول التي تحترم حقوق هذه المهنة النبيلة, ولا تدخر أي جهد من أجل ترقيتها" لتكون بذلك قادرة على مواجهة المخاطر والتهديدات التي تحدق بالبلاد ,علاوة على دورها في "نقل صورة الجزائر الحقيقية الى الخارج".

من جهة أخرى، ندد السيد بن مبارك ب "ازدواجية المعايير" في الإعلام الغربي وافتقاده للنزاهة المطلوبة في معالجته لوقائع الحرب العدوانية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل, منوها في هذا الاطار ب"الدور الهام الذي قامت به وسائل الإعلام الجزائرية لدعم المقاومة وفضح أساليب الصهاينة".

و بهذه بالمناسبة أعلن السيد بن مبارك عن تأسيس حزبه ل"جائزة الإعلام", تهدف إلى "تشجيع الإعلاميين على الإبداع وتكريس حرية الإعلام و التميز".

للإشارة فقد استهل هذا اليوم الدراسي بالوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء مهنة الصحافة, كما تم تكريم عدد من الاعلاميين من أجيال مختلفة, في مقدمتهم عائلات أولئك الذين رافقوا الثورة التحريرية المجيدة.