عطاف يستقبل رئيس المجلس الوطني لجمهورية الكونغو

الجزائر- إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، يوم الإثنين بمقر الوزارة، رئيس المجلس الوطني لجمهورية الكونغو، السيد إيزودور امفوبا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، وفق ما أفاد به بيان للوزارة.

و قد شكل اللقاء - حسب البيان - "فرصة لاستعراض واقع علاقات الأخوة والتعاون التي تربط بين الجزائر وجمهورية الكونغو وآفاق توطيدها أكثر, لاسيما في سياق تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية التي تمثل رافدا أساسيا من روافد تعزيز التقارب والتوافق بين البلدين".

و قد أشاد الطرفان عاليا ب "الطابع المتميز لهذه العلاقات المتجذرة في تاريخ البلدين والتي تحظى بعناية خاصة من لدن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وأخيه الرئيس دنيس ساسو نغيسو", يضف ذات المصدر.