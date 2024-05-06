عطاف يستقبل رئيس المجلس الوطني لجمهورية الكونغو

و قد شكل اللقاء - حسب البيان - "فرصة لاستعراض واقع علاقات الأخوة والتعاون التي تربط بين الجزائر وجمهورية الكونغو وآفاق توطيدها أكثر, لاسيما في سياق تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية التي تمثل رافدا أساسيا من روافد تعزيز التقارب والتوافق بين البلدين".
و قد أشاد الطرفان عاليا ب "الطابع المتميز لهذه العلاقات المتجذرة في تاريخ البلدين والتي تحظى بعناية خاصة من لدن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وأخيه الرئيس دنيس ساسو نغيسو", يضف ذات المصدر.
كما "تم التأكيد بصفة خاصة على الالتزام المشترك لقائدي البلدين تجاه القارة الإفريقية وعلى حرصهما الدائم على المساهمة بكل فعلية وفعالية في حشد الدعم اللازم لمعالجة التحديات التي تواجهها الدول والشعوب الافريقية في مختلف المجالات وعلى شتى الأصعدة", كما جاء في البيان.