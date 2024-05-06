و أوضح نفس المصدر أن الزيارة التي يقوم بها الوفد الموريتاني إلى الجزائر من 5 الى 11 مايو الجاري، تندرج في إطار "تعميق وتعزيز علاقات التعاون في المجال القضائي والاطلاع على التجربة الجزائرية في مجال التفتيش وإصلاح المؤسسات القضائية".
وزير العدل يستقبل المفتش العام للإدارة القضائية والسجون لوزارة العدل الموريتانية
أدرج يـوم : الإثنين, 06 ماي 2024 17:54 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر- استقبل وزير العدل حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، المفتش العام للإدارة القضائية والسجون لوزارة العدل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، أدو ولد ببانه والخمسة قضاة المفتشين المرافقين له، حسب ما أورده بيان للوزارة.
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