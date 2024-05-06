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وفاة المجاهدة ويسي عوالي عن عمر ناهز 86 سنة

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 ماي 2024 17:47     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر- انتقلت إلى رحمة الله المجاهدة ويسي عوالي, المعروفة باسم "فريدة", عن عمر ناهز 86 سنة, حسب ما علم لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

و قد ووري جثمان الفقيدة الثرى بعد ظهر اليوم الاثنين بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة, بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة, وجمع من المجاهدين.

يذكر أن المجاهدة الراحلة التحقت بالثورة التحريرية سنة 1956 كمحافظ سياسي لتلتحق بعدها عام 1960 بوزارة التسليح والاتصالات العامة (المالغ) إبان الثورة التحريرية المجيدة, تحت قيادة الراحل عبد الحفيظ بوصوف.

و أمام هذا المصاب, يتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق بخالص التعازي وأصدق المواساة الى عائلة الفقيدة ورفاقها في الجهاد, سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

وفاة المجاهدة ويسي عوالي عن عمر ناهز 86 سنة
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 ماي 2024 17:47     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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