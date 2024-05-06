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الجزائر/الكونغو: توقيع بروتوكول إطار للتعاون البرلماني

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 ماي 2024 15:11     الفئـة : الجـزائـر
الجزائر/الكونغو: توقيع بروتوكول إطار للتعاون البرلماني

الجزائر - تم اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة التوقيع على بروتوكول إطار للتعاون البرلماني بين المجلس الشعبي الوطني والمجلس الوطني لجمهورية الكونغو, حسب ما أورده بيان للمجلس.

و قد وقع على هذا البروتوكول كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, والمجلس الوطني لجمهورية الكونغو, إيزيدور مفوبا.

و بموجب هذا البروتوكول, "ستتمكن الوفود البرلمانية من تبادل الوثائق والنصوص القانونية السارية في كلا البلدين وكذا تنظيم منتديات ودورات تكوينية ومحاضرات مشتركة", كما سيسمح بعقد "لقاءات منتظمة بين رئيسي المجلسين أو الوفود المشاركة في مختلف المحافل".

كما سيتم "تبادل وجهات النظر بصفة منتظمة حول كبريات القضايا على الساحة الدولية مع تشجيع مجموعة الصداقة وتبادل الخبرات حول الممارسات المثلى في التسيير الإداري والتقني والمالي", وفقا لذات المصدر.

آخر تعديل على الإثنين, 06 ماي 2024 17:50
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الجزائر/الكونغو: توقيع بروتوكول إطار للتعاون البرلماني
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 ماي 2024 15:11     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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