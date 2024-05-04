Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الأمير خالد فاعل سياسي كبير في الحركة الوطنية الجزائرية

  أدرج يـوم : السبت, 04 ماي 2024 20:10     الفئـة : الجـزائـر

المدية - أكد مشاركون في لقاء ،حول الدور السياسي والثقافي للأمير خالد (1875-1936) في مسيرة استقلال الجزائر نظم اليوم السبت بالمدية، أن الأمير خالد، حفيد مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر، كان فاعلا سياسيا كبيرا في الحركة الوطنية الجزائرية ومن أوائل الرجال السياسيين الذين حاولوا تدويل القضية الجزائرية.

وأبرز رشيد عياد، أستاذ التاريخ بجامعة "يحي فارس" بالمدية، "محاولات عدد من المؤرخين والباحثين المؤيدين أو المدافعين عن الاستعمار لطمس شخصية الأمير خالد والانتقاص من دوره في الحركة الوطنية الجزائرية".

وذكر نفس المتحدث أن الأمير خالد بدأ بالتصريح علنا عن معارضته للسياسة الاستعمارية في الجزائر بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، من خلال تكثيف الاتصالات والمراسلات مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وودرو ويلسون،أولا، ثم رؤساء الدولة والحكومة الفرنسية آنذاك، من أجل إسماع صوت المضطهدين داخل البلاد وكسب دعم ومساندة الدول المعارضة للاستعمار.

وبدوره، أشار أستاذ التاريخ موسى هيصم إلى تطرق الأمير خالد خلال مقابلة مع الرئيس الفرنسي ألكسندر ميلران أثناء زيارة له إلى الجزائر عام 1922، لفكرة وتقرير مصير البلاد ونهاية الاحتلال.

كما أكد سعي الأمير خالد، موازاة مع نشاطه الدبلوماسي، لتأسيس نخبة سياسية تتولى بعض المطالب الأساسية للحركة الوطنية الجزائرية، لاسيما مسألة الحريات والهوية الوطنية والاستقلال.

وأضاف الأستاذ هيصم بالمناسبة أن الأمير خالد قام بتأسيس "حزب الإخاء الجزائري" وغيرها من الهياكل السياسية من سنة 1919 إلى غاية 1936، أي سنة وفاته في المنفى بدمشق ،عاصمة سوريا، من أجل مواجهة السياسة الاستعمارية والدفاع عن هوية الشعب الجزائري.

كما أوضح البروفيسور حكيم بن شيخ من جهته، أن المؤسسة العسكرية الاستعمارية كانت ترى في الأمير خالد "شخصا مزعجا " و"ذو تأثير كبير على فئات كبيرة من السكان"، ما كان يستدعي حسبهم ضرورة "مراقبته ومتابعة كل تحركاته عبر البلاد".

ولفت ذات الجامعي أن الأمير خالد كان يجمع بين الشخصية السياسية ورجل الثقافة و يحمل أفكار الحرية وكان مدافعا فذا عن الهوية العربية الإسلامية للشعب الجزائري ومعارضا شرسا لسياسة الاستعمار الإدماجية.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
الأمير خالد فاعل سياسي كبير في الحركة الوطنية الجزائرية
  أدرج يـوم : السبت, 04 ماي 2024 20:10     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.05.05

مظاهرات حاشدة في عواصم عالمية تنديدا بالعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة

24.05.05

النص الكامل لكلمة رئيس الجمهورية خلال أشغال القمة الإسلامية (15) لمنظمة التعاون الإسلامي

24.05.05

بطولة إفريقيا للسباحة المفتوحة أنغولا-2024: الجزائر تحصد 6 ميداليات من بينها 3 ذهبيات

24.05.05

افتتاح الأيام السينمائية الدولية بحضور لافت للفنانين و الناشطين في مجال الصناعة…

24.05.04

الرئيس الصحراوي يؤكد مواصلة الكفاح لغاية نيل الحرية

24.05.04

حزب جبهة التحرير الوطني سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة موحدا ومتماسكا

الأكثــر قـراءة

24.04.29

وزارة العدل تعلن عن فتح مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة المترجم

24.05.01

اليوم العالمي للعمال: حركة البناء الوطني تثمن التدابير المتخذة من أجل تعزيز المكاسب…

24.04.29

الأمن السيبراني : ورشة حول الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية

24.05.01

رئيس الجمهورية يشرف بدار الشعب على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للشغل

24.05.01

بتكليف من رئيس الجمهورية, عطاف يشارك بكوبنهاجن في الاجتماع الدوري بين الوزراء الأفارقة…

24.04.29

مشعل الشهيد تحيي الذكرى ال20 لوفاة المجاهد رابح بطاط