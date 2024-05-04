Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الوزير الأول يجري محادثات مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

  أدرج يـوم : السبت, 04 ماي 2024 18:45     الفئـة : الجـزائـر
الوزير الأول يجري محادثات مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

بانجول - على هامش الافتتاح الرسمي لمؤتمر القمة الإسلامية (15) لمنظمة التعاون الاسلامي التي انطلقت أشغالها, اليوم السبت, بالعاصمة الغامبية بانجول, التقى الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي, حسين ابراهيم طه, الذي استعرض معه أهم الملفات المطروحة على جدول أعمال القمة الإسلامية وسبل تفعيل دور منظمة التعاون الإسلامي في الدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وشدد الوزير الأول بالمناسبة, على ضرورة إجراء عملية إصلاحية شاملة للمنظمة من أجل ضمان مواكبتها للتحديات متعددة الأبعاد ومواجهة المخاطر.

كلـمات مفتـاحيــة :
الوزير الأول يجري محادثات مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
  أدرج يـوم : السبت, 04 ماي 2024 18:45     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.05.05

مظاهرات حاشدة في عواصم عالمية تنديدا بالعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة

24.05.05

النص الكامل لكلمة رئيس الجمهورية خلال أشغال القمة الإسلامية (15) لمنظمة التعاون الإسلامي

24.05.05

بطولة إفريقيا للسباحة المفتوحة أنغولا-2024: الجزائر تحصد 6 ميداليات من بينها 3 ذهبيات

24.05.05

افتتاح الأيام السينمائية الدولية بحضور لافت للفنانين و الناشطين في مجال الصناعة…

24.05.04

الرئيس الصحراوي يؤكد مواصلة الكفاح لغاية نيل الحرية

24.05.04

حزب جبهة التحرير الوطني سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة موحدا ومتماسكا

الأكثــر قـراءة

24.04.29

وزارة العدل تعلن عن فتح مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة المترجم

24.05.01

اليوم العالمي للعمال: حركة البناء الوطني تثمن التدابير المتخذة من أجل تعزيز المكاسب…

24.04.29

الأمن السيبراني : ورشة حول الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية

24.05.01

رئيس الجمهورية يشرف بدار الشعب على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للشغل

24.05.01

بتكليف من رئيس الجمهورية, عطاف يشارك بكوبنهاجن في الاجتماع الدوري بين الوزراء الأفارقة…

24.04.29

مشعل الشهيد تحيي الذكرى ال20 لوفاة المجاهد رابح بطاط