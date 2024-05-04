الوزير الأول يجري محادثات مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

بانجول - على هامش الافتتاح الرسمي لمؤتمر القمة الإسلامية (15) لمنظمة التعاون الاسلامي التي انطلقت أشغالها, اليوم السبت, بالعاصمة الغامبية بانجول, التقى الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي, حسين ابراهيم طه, الذي استعرض معه أهم الملفات المطروحة على جدول أعمال القمة الإسلامية وسبل تفعيل دور منظمة التعاون الإسلامي في الدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.