رئيس الجمهورية: البشرية فقدت في فلسطين المحتلة كل مظاهر الإنسانية

بانجول - أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم السبت بعاصمة غامبيا، بانجول, أن الجزائر التي ستواصل حمل انشغالات مجموعة التعاون الاسلامي والدفاع عن قضيتها المركزية في مجلس الأمن, تجدد النداء إلى المجتمع الدولي وإلى كل الأحرار والضمائر الحية في العالم من أجل أن يتحمل الجميع مسؤوليته لوضع حد للمأساة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة.

وأوضح رئيس الجمهورية, في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير الاول, السيد نذير العرباوي, خلال انعقاد القمة ال15 لمنظمة التعاون الاسلامي, أن "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، من قبل الاحتلال الإسرائيلي, منذ أكثر من ستة أشهر، هو حرب إبادة جماعية".

وأضاف أن المنظمات والمؤسسات الدولية "تقف عاجزة سياسيا أمام هذه الجرائم عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، رغم أنها لطالما تغنت بتمسكها بالسلام وبحوار الحضارات بين الأمم"، مشيرا إلى أن "البشرية فقدت في فلسطين كل مظاهر الإنسانية والحضارة، فلا قانون، لا مبادئ، لا قيم ولا أخلاق".