قمة منظمة التعاون الإسلامي ببانجول : الوزير الأول يلتقي بالرئيس السنغالي

بانجول - على هامش الافتتاح الرسمي لمؤتمر القمة الإسلامية ال15 لمنظمة التعاون الاسلامي التي انطلقت أشغالها, اليوم السبت, بالعاصمة الغامبية بانجول, التقى الوزير الأول نذير العرباوي, ممثلا لرئيس الجمهورية, برئيس جمهورية السنغال, السيد باسيرو ديوماي فاي, الذي جدد له تهاني السيد رئيس الجمهورية بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية وإرادته القوية لتعزيز علاقات التعاون بين الجزائر والسنغال.