من جهته, حمل الرئيس السنغالي نقل تحياته الأخوية وعن تقديره البالغ للسيد رئيس الجمهورية وتطلعه للقاء به قريبا.
قمة منظمة التعاون الإسلامي ببانجول : الوزير الأول يلتقي بالرئيس السنغالي
أدرج يـوم : السبت, 04 ماي 2024 18:30 الفئـة : الجـزائـر
بانجول - على هامش الافتتاح الرسمي لمؤتمر القمة الإسلامية ال15 لمنظمة التعاون الاسلامي التي انطلقت أشغالها, اليوم السبت, بالعاصمة الغامبية بانجول, التقى الوزير الأول نذير العرباوي, ممثلا لرئيس الجمهورية, برئيس جمهورية السنغال, السيد باسيرو ديوماي فاي, الذي جدد له تهاني السيد رئيس الجمهورية بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية وإرادته القوية لتعزيز علاقات التعاون بين الجزائر والسنغال.
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