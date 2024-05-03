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اليوم العالمي لحرية الصحافة : وزير الاتصال يترحم على شهداء المهنة

  أدرج يـوم : الجمعة, 03 ماي 2024 11:18     الفئـة : الجـزائـر
اليوم العالمي لحرية الصحافة : وزير الاتصال يترحم على شهداء المهنة

الجزائر- وقف وزير الاتصال, محمد لعقاب, اليوم الجمعة  بساحة حرية الصحافة بالجزائر العاصمة, وقفة ترحم على أرواح شهداء المهنة, وذلك إحياء لليوم العالمي لحرية الصحافة.

وبالمناسبة, قام السيد لعقاب رفقة وزير الشباب والرياضة, عبد الرحمان حماد, ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال, كمال سيدي السعيد, ووالي ولاية الجزائر, محمد عبد النور رابحي, وممثلي الأسرة الإعلامية وكذا ممثلي السلطات المدنية والعسكرية, بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء مهنة الصحافة الذين فقدوا في أحلك الظروف التي عاشتها البلاد وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم.

آخر تعديل على الجمعة, 03 ماي 2024 11:37
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اليوم العالمي لحرية الصحافة : وزير الاتصال يترحم على شهداء المهنة
  أدرج يـوم : الجمعة, 03 ماي 2024 11:18     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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