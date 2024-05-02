مطار بوفاريك : إجلاء أطفال فلسطينيين جرحى من القاهرة

اليوم العالمي لحرية الصحافة : وزير الاتصال يترحم على شهداء المهنة -

رئيس الجمهورية يبرز أهم مكاسب الاقتصاد الوطني ويجدد تمسكه بالطابع الاجتماعي للدولة -

تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, وصول أطفال فلسطينيين جرحى إلى الجزائر -

استقبال الجرحى في الجزائر : سفير دولة فلسطين يثمن موقف دولة الجزائر المساند للفلسطينيين -

الجزائر/موريتانيا : افتتاح الطبعة السادسة لمعرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط بمشاركة 183 عارضا -

اجتماع الحكومة: الاستماع الى عرض حول إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد -

مجمع الحليب جيبلي : توقيع اتفاقية اطار مع وكالة عدل -

اجتماع الحكومة: مشاريع مراسيم تنفيذية وعروض تخص عدة قطاعات -

الفنانة حسنة البشارية أيقونة موسيقى الديوان -

عطاف يجري بكوبنهاغن لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه -

معادن نادرة: نتائج البحث عن الليثيوم بتمنراست و إن قزام ايجابية -

المشهد الإعلامي الوطني يواكب مسار بناء الجزائر الجديدة -

انطلاق ندوة إعلامية دولية حول قضية الصحراء الغربية و تطوراتها -

عطاف يشير إلى عجز المجتمع الدولي عن وضع حد للفظائع المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني -

استشهاد أسيرين من غزة بسجون الاحتلال أحدهما رئيس قسم العظام بمستشفى الشفاء -

تحيا فلسطينا : كتاب جديد للتضامن مع الشعب الفلسطيني -

وفاة 8 أشخاص تسمما بغاز أحادي أكسيد الكربون خلال شهر أبريل الماضي -

وزير الداخلية: الجزائر اعتمدت مقاربة شاملة و رؤية مندمجة لمواجهة الهجرة غير النظامية -

المملكة المتحدة تؤكد موقفها تجاه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير -