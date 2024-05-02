حركة مجتمع السلم: الرئاسيات المقبلة "استحقاق هام لتعزيز مسار التحول الديمقراطي"

الجزائر- اعتبرت حركة مجتمع السلم، اليوم الخميس، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد "استحقاقا سياسيا هاما" من أجل "تعزيز مسار التحول الديمقراطي في الجزائر".

وأوضحت الحركة في بيان لها على إثر اجتماع مكتبها التنفيذي، أن المرحلة السياسية الراهنة تقتضي التمسك بالوحدة الوطنية من خلال العمل على تثبيت القيم والثوابت الوطنية والتصدي لمحاولات المساس باستقرار البلاد.

من جهة أخرى, تطرق الحزب الى مسار الاستشارة التي أطلقها على مستوى هياكله من أجل "بلورة الموقف النهائي الذي سيعرض على دورة مجلس الشورى الوطني في دورته الاستثنائية المقررة يومي 24 و 25 مايو 2024".

وعلى الصعيد الدولي، أشادت الحركة ب ـ"الطوفان الطلابي العالمي المتضامن مع الشعب الفلسطيني لمنع الإبادة الجماعية في غزة, والذي أكد صحوة الضمير العالمي".