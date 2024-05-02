Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حركة مجتمع السلم: الرئاسيات المقبلة "استحقاق هام لتعزيز مسار التحول الديمقراطي"

  أدرج يـوم : الخميس, 02 ماي 2024 21:50     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر- اعتبرت حركة مجتمع السلم، اليوم الخميس، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد "استحقاقا سياسيا هاما" من أجل "تعزيز مسار التحول الديمقراطي في الجزائر".

وأوضحت الحركة في بيان لها على إثر اجتماع مكتبها التنفيذي، أن المرحلة السياسية الراهنة تقتضي التمسك بالوحدة الوطنية من خلال العمل على تثبيت القيم والثوابت الوطنية والتصدي لمحاولات المساس باستقرار البلاد.

من جهة أخرى, تطرق الحزب الى مسار الاستشارة التي أطلقها على مستوى هياكله من أجل "بلورة الموقف النهائي الذي سيعرض على دورة مجلس الشورى الوطني في دورته الاستثنائية المقررة يومي 24 و 25 مايو 2024".

وعلى الصعيد الدولي، أشادت الحركة ب ـ"الطوفان الطلابي العالمي المتضامن مع الشعب الفلسطيني لمنع الإبادة الجماعية في غزة, والذي أكد صحوة الضمير العالمي".

كلـمات مفتـاحيــة :
حركة مجتمع السلم: الرئاسيات المقبلة "استحقاق هام لتعزيز مسار التحول الديمقراطي"
  أدرج يـوم : الخميس, 02 ماي 2024 21:50     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.05.03

العرباوي في غامبيا للمشاركة في أشغال قمة منظمة التعاون الإسلامي

24.05.03

اليوم العالمي لحرية الصحافة : وزير الاتصال يترحم على شهداء المهنة

24.05.03

الرئيس محمود عباس يثمن قرار جمهورية ترينيداد وتوباغو الاعتراف بدولة فلسطين

24.05.03

البرلمان العربي: الصحافة العربية لها دور ريادي في كشف جرائم الاحتلال الصهيوني في فلسطين

24.05.03

رئيس الجمهورية يبرز أهم مكاسب الاقتصاد الوطني ويجدد تمسكه بالطابع الاجتماعي للدولة

24.05.03

تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, وصول أطفال فلسطينيين جرحى إلى الجزائر

الأكثــر قـراءة

24.04.29

وزارة العدل تعلن عن فتح مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة المترجم

24.05.01

اليوم العالمي للعمال: حركة البناء الوطني تثمن التدابير المتخذة من أجل تعزيز المكاسب…

24.04.29

الأمن السيبراني : ورشة حول الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية

24.05.01

بتكليف من رئيس الجمهورية, عطاف يشارك بكوبنهاجن في الاجتماع الدوري بين الوزراء الأفارقة…

24.05.01

رئيس الجمهورية يشرف بدار الشعب على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للشغل

24.04.29

مشعل الشهيد تحيي الذكرى ال20 لوفاة المجاهد رابح بطاط