اجتماع الحكومة: مشاريع مراسيم تنفيذية وعروض تخص عدة قطاعات

الجزائر- ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لمواصلة دراسة مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الذي يندرج ضمن الاصلاحات الاقتصادية التي وجه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بالإسراع في استكمالها، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل :

"ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الخميس 02 ماي 2024، اجتماعا للحكومة خصص لمواصلة دراسة مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الذي يندرج ضمن الاصلاحات الاقتصادية التي وجه السيد رئيس الجمهورية بالإسراع في استكمالها.

وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 21 أفريل 2024، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة، الخاص بالنظم الأساسية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة العمومية، كما استمعت إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد.

كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الاتصال، المتعلق بأحكام دفتر الشروط العامة الخاصة بخدمات الاتصال السمعي البصري ومشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الصحة يحدد كيفيات تنظيم نشاطات التكوين شبه الطبي التي تنظمها الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة من أجل تحسين التكفل الصحي وترقية نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".