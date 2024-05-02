Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

عطاف يجري بكوبنهاغن لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه

  أدرج يـوم : الخميس, 02 ماي 2024 19:28     الفئـة : الجـزائـر
عطاف يجري بكوبنهاغن لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه

الجزائر - أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, اليوم الخميس بكوبنهاغن, لقاءات ثنائية مع نظرائه من كل من الدنمارك, النرويج, جنوب افريقيا, غانا, ليبيا, كوت ديفوار, زيمبابوي وأوغندا, وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة الحادية والعشرين للندوة الوزارية إفريقيا - دول شمال أوروبا, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وقد تمحورت المحادثات حول "أهم المواضيع والمسائل المدرجة على جدول أعمال طبعة هذا العام من الندوة الوزارية والتي تنعقد في سياق المخرجات الهامة التي كللت الدورة السابقة التي احتضنتها الجزائر شهر أكتوبر الماضي", يوضح البيان.

وقد تمت الإشادة بصفة خاصة, في هذا الصدد, ب "الطابع الفريد والمتميز للشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبي, التي تعتبر من أعرق الشراكات التي تربط القارة الإفريقية وأكثرها ديمومة وانتظاما من ناحية عقد اجتماعاتها بصفة دورية, فضلا عن كونها شراكة بين كتلتين توليان عناية خاصة وأهمية قصوى لإعلاء مبادئ الأمم المتحدة وتمتين أسس المنظومة الدولية متعددة الأطراف", يضيف البيان.

كما سمحت ذات المحادثات التي أجراها السيد عطاف ب"استعراض واقع العلاقات الثنائية مع هذه البلدان الصديقة وبحث سبل ترقيتها إلى آفاق أرحب, بالإضافة إلى تبادل الرؤى والتحاليل حول قضايا الساعة ومستجدات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي", وفقا لما جاء في بيان الوزارة.

آخر تعديل على الخميس, 02 ماي 2024 22:38
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

عطاف يجري بكوبنهاغن لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه
  أدرج يـوم : الخميس, 02 ماي 2024 19:28     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.05.03

اليوم العالمي لحرية الصحافة : وزير الاتصال يترحم على شهداء المهنة

24.05.03

الرئيس محمود عباس يثمن قرار جمهورية ترينيداد وتوباغو الاعتراف بدولة فلسطين

24.05.03

البرلمان العربي: الصحافة العربية لها دور ريادي في كشف جرائم الاحتلال الصهيوني في فلسطين

24.05.03

رئيس الجمهورية يبرز أهم مكاسب الاقتصاد الوطني ويجدد تمسكه بالطابع الاجتماعي للدولة

24.05.03

تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, وصول أطفال فلسطينيين جرحى إلى الجزائر

24.05.03

استقبال الجرحى في الجزائر : سفير دولة فلسطين يثمن موقف دولة الجزائر المساند للفلسطينيين

الأكثــر قـراءة

24.04.29

وزارة العدل تعلن عن فتح مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة المترجم

24.05.01

اليوم العالمي للعمال: حركة البناء الوطني تثمن التدابير المتخذة من أجل تعزيز المكاسب…

24.04.29

الأمن السيبراني : ورشة حول الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية

24.05.01

بتكليف من رئيس الجمهورية, عطاف يشارك بكوبنهاجن في الاجتماع الدوري بين الوزراء الأفارقة…

24.05.01

رئيس الجمهورية يشرف بدار الشعب على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للشغل

24.04.29

مشعل الشهيد تحيي الذكرى ال20 لوفاة المجاهد رابح بطاط