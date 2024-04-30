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عطاف يجري بالدوحة محادثات ثنائية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 أفريل 2024 18:46     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر - أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة، محادثات ثنائية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة، السيد عبد الحميد الدبيبة، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وبهذه المناسبة، بحث الطرفان "سبل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وآفاق الرقي بها إلى مستويات أرحب في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك والنفع المتبادل. كما تبادلا وجهات النظر والتحاليل حول المستجدات على الساحة الليبية، وكذا حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة"، يوضح ذات البيان.

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عطاف يجري بالدوحة محادثات ثنائية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 أفريل 2024 18:46     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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