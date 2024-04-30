Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

عطاف يجري بالدوحة محادثات ثنائية مع نظرائه من عدة دول

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 أفريل 2024 17:02     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر - أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة، محادثات ثنائية مع نظرائه من كل من لبنان و السودان وموريتانيا وأذربيجان وكذا الصومال، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وقد سمحت هذه المحادثات ب"استعراض العلاقات التي تربط الجزائر بهذه الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب المستجدات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الاقليمي والدولي"، يوضح البيان.

وفي هذا الإطار، كان اللقاء مع وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اللبنانية، السيد عبد الله بوحبيب، "فرصة لمناقشة تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة وانعكاسات هذا العدوان على منطقة الشرق الأوسط برمتها"، يضيف البيان. 

ومع وزير الخارجية المكلف بجمهورية السودان، السيد حسين عوض، "استعرض الطرفان تنفيذ مخرجات المحادثات الهامة التي أجراها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مع أخيه الرئيس عبد الفتاح البرهان بمناسبة زيارته إلى الجزائر شهر يناير الماضي، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في جمهورية السودان والجهود الدبلوماسية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة في هذا البلد الشقيق"، وفقا لما أورده ذات البيان.

أما بخصوص اللقاء مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية أذربيجان، السيد جيهون بيراموف، "فقد تم تخصيصه لتبادل الآراء ووجهات النظر حول الاستحقاقات المقبلة التي تخص مسألة الطاقة، وذلك في سياق مخرجات القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي احتضنتها الجزائر مؤخرا، وفي أفق احتضان أذربيجان للمؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية (COP29) شهر نوفمبر المقبل"، يضيف بيان الوزارة.

ومن جانب آخر، تمحورت المباحثات بين السيد عطاف ونظيره الموريتاني، السيد محمد سالم ولد مرزوك، حول العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلا عن مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي.

وفي الختام، استعرض الوزير مع نظيره الصومالي، السيد أحمد معلم الفقي، "آفاق الدفع بالعلاقات الثنائية وترقية التشاور السياسي البيني بشأن الأوضاع في فضائي انتماء البلدين"، حسب ما جاء في بيان الوزارة.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
عطاف يجري بالدوحة محادثات ثنائية مع نظرائه من عدة دول
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 أفريل 2024 17:02     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.04.30

عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية سلطنة عمان

24.04.30

التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة المجاهدين وذوي الحقوق والمجلس الأعلى للشباب

24.04.30

السيد شرفة يستقبل المستشار الدبلوماسي لرئيسة الوزراء الإيطالية المكلف بخطة ماتي

24.04.30

نشر فيديو حول المحجوزات الناجمة عن تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تبييض الأموال

24.04.30

محمد لعقاب يدعو إلى تعزيز الإعلام الثقافي في كافة وسائل الإعلام

24.04.30

الدبلوماسية الرياضية من شانها الدفاع عن خيارات بلادنا جهويا وإقليميا ودوليا

الأكثــر قـراءة

24.04.29

وزارة العدل تعلن عن فتح مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة المترجم

24.04.29

الأمن السيبراني : ورشة حول الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية

24.04.29

مشعل الشهيد تحيي الذكرى ال20 لوفاة المجاهد رابح بطاط

24.04.29

تفكيك شبكة إجرامية دولية وحجز كميات من المخدرات بالعاصمة

24.04.29

عطاف في اجتماع وزاري لبحث سبل تنفيذ حل الدولتين بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية

24.04.29

السفير البرتغالي يؤكد على إرادة بلاده في تطوير علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر