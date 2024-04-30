وأوضح بيان لوزارة التربية أن السيد بلعابد وجه بمناسبة هذا الحفل الذي نظمته لجنة الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية، "خالص التهاني لموظفي وعمال الإدارة المركزية ومن خلالهم كافة موظفي وعمال قطاع التربية الوطنية"، منوها ب"المجهودات التي يبذلها الجميع".
اليوم العالمي للشغل: بلعابد يشرف على حفل تكريم المستخدمين المحالين على التقاعد
أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 أفريل 2024 16:51 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - أشرف وزير التربية الوطنية، السيد عبد الحكيم بلعابد، اليوم الثلاثاء، بملحقة الوزارة بالرويسو (الجزائر العاصمة)، على حفل خصص لتكريم المستخدمين المحالين على التقاعد، في إطار إحياء اليوم العالمي للشغل الذي يصادف الفاتح من مايو من كل سنة.
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