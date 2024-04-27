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عطاف يستقبل بالرياض من قبل رئيس دولة فلسطين

  أدرج يـوم : السبت, 27 أفريل 2024 19:20     الفئـة : الجـزائـر
عطاف يستقبل بالرياض من قبل رئيس دولة فلسطين

الرياض - استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, مساء اليوم السبت بالرياض, من قبل رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس حسبما أفاد به بيان للوزارة.

بهذه المناسبة, "أبلغ السيد عطاف الرئيس الفلسطيني رسالة من أخيه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تتعلق بصفة خاصة بالعدوان الإسرائيلي على غزة وبالنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي بصفة عامة", حسب ذات المصدر.

وفي هذا الشأن, جدد الوزير "باسم رئيس الجمهورية تضامن الشعب الجزائري مع الشعب الفلسطيني الشقيق وكذا عزم الجزائر على تقديم كل الدعم اللازم لنصرة القضية الفلسطينية في سائر المحافل الدولية وخاصة في مجلس الأمن الأممي, أين حظيت القضية الفلسطينية بمستوى عالي من الأولوية عقب المأساة غير المسبوقة في غزة", حسب البيان.

من جهته, "كلف الرئيس محمود عباس الوزير بنقل خالص عرفان الشعب الفلسطيني لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون, نظير كل التضامن والدعم الذي  سخره رئيس الدولة لصالح القضية الفلسطينية".

و أعرب رئيس السلطة الفلسطينية عن "تقديره الخاص و عرفانه للدور الذي تلعبه الجزائر في مجلس الأمن و الذي سمح بتحقيق نجاحات دبلوماسية كبيرة لصالح القضية الفلسطينية", يضيف ذات المصدر.

آخر تعديل على السبت, 27 أفريل 2024 21:13
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عطاف يستقبل بالرياض من قبل رئيس دولة فلسطين
  أدرج يـوم : السبت, 27 أفريل 2024 19:20     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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