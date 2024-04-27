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رئيس الجمهورية يقرر منح بعض القضاة المتقاعدين لقب "القاضي الشرفي"

  أدرج يـوم : السبت, 27 أفريل 2024 19:05     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يقرر منح بعض القضاة المتقاعدين لقب &quot;القاضي الشرفي&quot;

الجزائر- أعلن وزير العدل حافظ الأختام, السيد عبد الرشيد طبي, اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عن قرار رئيس الجمهورية, رئيس المجلس الأعلى للقضاء, السيد عبد المجيد تبون, بمنح بعض القضاة المتقاعدين من المحكمة العليا لقب "القاضي الشرفي"، وذلك لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري.

وخلال حفل تكريمي على شرف القضاة المتقاعدين من المحكمة العليا والمتوفين, أقيم بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لتنصيب المحكمة العليا, أعلن السيد طبي في كلمة له عن قرار السيد رئيس الجمهورية, رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بمنح بعض القضاة المتقاعدين لقب "القاضي الشرفي", وذلك "طبقا لما تنص عليه المادة 93 من القانون الأساسي للقضاء، وهي سابقة أولى في تاريخ القضاء الجزائري".

كما ثمن الوزير هذا التكريم واعتبره "أبسط ما يمكن القيام به تجاه السيدات والسادة القضاة نظير ما قدموه لخدمة العدالة طيلة مسيرتهم المهنية".

واعتبر أن "تكريس هذه التقاليد القضائية دليل على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لسلك القضاء ورسالة قوية منه لتقديره للسلطة القضائية وتحفيزه للمنتسبين إليها وتشجيعه لهم".

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رئيس الجمهورية يقرر منح بعض القضاة المتقاعدين لقب "القاضي الشرفي"
  أدرج يـوم : السبت, 27 أفريل 2024 19:05     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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