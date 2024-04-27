الفريق أول شنقريحة يترأس أشغال الاجتماع السنوي لإطارات المنشآت العسكرية

الجزائر - ترأس رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة, اليوم السبت بالمركز العسكري للهندسة وتطوير المنشآت بحسين داي (الجزائر العاصمة), أشغال الاجتماع السنوي لإطارات المديرية المركزية للمنشآت العسكرية, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في البداية وبعد مراسم الاستقبال وبحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى والمدير المركزي للمنشآت العسكرية ورؤساء دوائر ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي, تابع السيد الفريق أول عرضا قدمه المدير العام للمركز العسكري للهندسة وتطوير المنشآت، تناول من خلاله حوصلة للنشاطات المندرجة ضمن مخطط الأعباء لسنة 2023-2024 وكذا عرض حال للمشاريع المنشآتية قيد الإنجاز على مستوى وحدات الجيش الوطني الشعبي".

وتابع بعدها السيد الفريق أول عرضا حول "مشروع إنجاز المجمع التقني للمركز العسكري للهندسة وتطوير المنشآت ويعاين مختلف مرافق هذا المكسب الهام".

وإثر ذلك، تفقد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي "ورشات خاصة بالعتاد والتجهيزات التي تزخر بها المديرية المركزية للمنشآت العسكرية, حيث تابع عروضا عن أهم المشاريع التي تعنى بها المديرية بدءا من الدراسة إلى غاية الإنجاز والتسليم"، وفقا لذات البيان.

وعقب ذلك, ألقى السيد الفريق أول كلمة توجيهية تابعها، عبر تقنية التحاضر عن بعد, إطارات ومستخدمي المديرية المركزية للمنشآت العسكرية على مستوى وحدات النواحي العسكرية الست, أكد من خلالها أن "القيادة العليا تولي اهتماما كبيرا للاعتناء بمعنويات المستخدمين من خلال توفير لهم كل الظروف الملائمة على مستوى كافة وحدات الجيش الوطني الشعبي, لاسيما المتواجدة في المناطق الجنوبية".

وقال بهذا الصدد: "بداية, أود التعبير عن سعادتي بالإشراف, مرة أخرى, على الاجتماع السنوي لإطارات المديرية المركزية للمنشآت العسكرية الذي ينظم بهدف تقييم النتائج المحققة سنة 2023 وتحديد المحاور ذات الأولوية التي يتعين إتباعها في السنوات القادمة وكذا جرد الصعوبات المعترضة من أجل إيجاد الحلول الملائمة لها".

وأضاف أن "القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تولي اهتماما كبيرا للاعتناء بمعنويات المستخدمين والعمل المستمر على أن توفر لهم, كل الظروف الملائمة على مستوى كافة وحدات الجيش الوطني الشعبي, لاسيما المتواجدة في المناطق الجنوبية, التي تتميز بتـنوع وقساوة المناخات السائدة بها".

وخاطب الفريق أول قيادة وإطارات المديرية المركزية للمنشآت العسكرية بالقول: "يتعين عليكم مضاعفة الجهود وتضافرها من أجل الاعتناء بالمرافق المعيشية للفرد العسكري, المتعلقة سواء بحياته اليومية الخاصة أو تلك المرتبطة بحياته المهنية كالتدريب والتعليم والإيواء والترفيه وكذا تهيئة المنشآت الخاصة بذلك".

وفي الختام، استمع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى تدخلات الإطارات وأسدى لهم جملة من التعليمات والتوجيهات.