Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بوغالي يؤكد من القاهرة على أهمية الاستثمار في تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي

  أدرج يـوم : السبت, 27 أفريل 2024 17:35     الفئـة : الجـزائـر
بوغالي يؤكد من القاهرة على أهمية الاستثمار في تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي

الجزائر - أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, رئيس الاتحاد البرلماني العربي, إبراهيم بوغالي, اليوم السبت من القاهرة, على أهمية الاستثمار في تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق رفاهية الإنسان وأمنه, حسب ما أورده بيان للمجلس.

وأوضح السيد بوغالي خلال مداخلة له في أشغال الاجتماع السادس للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية, أن "التكنولوجيات المستحدثة في إطار الذكاء الاصطناعي يجب أن تظل دائما موجهة لرفاهية الإنسان وأمنه ومستقبله", محذرا من "السماح بتحولها إلى أداة لتدمير الإنسان أو التأثير سلبا على حياته وعلى قيمه وثقافته المجتمعية".

ولفت إلى "ضرورة أن يكون للبرلمانات العربية دور في بلورة استراتيجية عمل عربية واضحة المعالم لتحقيق متطلباتها", مشيرا إلى أن اختيار بحث هذا الموضوع من قبل البرلمان العربي "جاء منسجما بالنسبة للبرلمان الجزائري مع توجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، الذي يولي كل العناية لبلورة استراتيجية وطنية تؤهل البلاد للتحكم في التكنولوجيات ذات الصلة وإشراك مختلف القطاعات في ذلك".

كما شدد على أهمية "تبادل الخبرات والتجارب لضمان توظيف هذه التكنولوجيات في تلبية الاحتياجات التنموية بشكل مستدام", داعيا الى "دعم برامج التدريب لتعزيز مهارات الأجيال الصاعدة وإنشاء مراكز بحث متخصصة".

من جانب آخر، ولدى تطرقه الى الوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة, أكد السيد بوغالي على ضرورة  "توحيد الجهود في مختلف الفضاءات البرلمانية الإقليمية والدولية من أجل إيصال صوت الشعب الفلسطيني المضطهد ووضع حدا لمأساته عبر وقف فوري وشامل لإطلاق النار وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

كلـمات مفتـاحيــة :
بوغالي يؤكد من القاهرة على أهمية الاستثمار في تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي
  أدرج يـوم : السبت, 27 أفريل 2024 17:35     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.04.27

عطاف يستقبل بالرياض من قبل رئيس دولة فلسطين

24.04.27

رئيس الجمهورية يقرر منح بعض القضاة المتقاعدين لقب "القاضي الشرفي"

24.04.27

تقرير لكتابة الدولة الامريكية يقدم صورة قاتمة حول حقوق الانسان في المغرب و في الأراضي…

24.04.27

غرداية/شهر التراث: اقتراح عدة معالم تاريخية لتصنيفها تراثا ثقافيا

24.04.27

المدية: على خطى المعمار العثماني في العاصمة السابقة لبايلك التيطري

24.04.27

جيجل: ربيقة يشرف على مراسم إحياء الذكرى ال66 لمعركة السطارة

الأكثــر قـراءة

24.04.27

الرئيس الأول للمحكمة العليا يؤكد حرص هيئته على مواكبة جهود الدولة في مجال الرقمنة

24.04.24

رئيس الجمهورية يجري حركة جزئية في سلك الولاة

24.04.23

سطيف: انطلاق الأبواب المفتوحة على مدرسة التخصص في الحوامات بعين آرنات

24.04.25

نحو إطلاق عملية إعادة تجديد مسح الأراضي

24.04.27

الإصلاح الشامل للعدالة وتكريس العدالة الإلكترونية من أبرز أولويات رئيس الجمهورية

24.04.27

الحركة الجزئية الأخيرة في سلك الولاة تهدف إلى "توفير الظروف الملائمة لإضفاء ديناميكية…