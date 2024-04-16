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وفاة المجاهد محمد العيد قبي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 أفريل 2024 17:09     الفئـة : الجـزائـر
وفاة المجاهد محمد العيد قبي

الجزائر - انتقل إلى رحمة الله ضابط جيش التحرير الوطني, المجاهد الرمز محمد العيد قبي, حسب ما علم اليوم الثلاثاء لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

وقد ووري جثمان الفقيد الثرى بعد ظهر اليوم بمقبرة العالية (الجزائر العاصمة) بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، الى جانب عدد من المجاهدين وجمع من المواطنين.

وأمام هذا المصاب الجلل, يعرب وزير المجاهدين وذوي الحقوق عن تعازيه الخالصة الى عائلة المرحوم ورفاقه المجاهدين، في فقدان "واحد ممن صنعوا أمجاد وبطولات ثورة التحرير المباركة وواصلوا على النهج القويم مراحل البناء والتشييد في صفوف الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني", سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ورفاقه في الجهاد والكفاح جميل الصبر والسلوان.

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وفاة المجاهد محمد العيد قبي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 أفريل 2024 17:09     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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