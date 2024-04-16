إشادة بالاستراتيجية المنتهجة في التكوين للجيش الوطني الشعبي

الجزائر - أشاد رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، بالاستراتيجية المنتهجة في التكوين من طرف مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح البيان أنه "تحت إشراف السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، وفي إطار نشاط الأبواب المفتوحة على المجلس، حظيت مجموعة من الطلبة المتربصين بالمدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال، اليوم الثلاثاء 16 أفريل 2024، بزيارة قادتهم إلى مقر المجلس"، مشيرا إلى أن السيد قوجيل أشاد بالمناسبة ب "المجهودات الجبارة للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني عن حق وجدارة، للحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة الترابية للبلاد".

وذكر رئيس المجلس --يضيف المصدر-- بأن "المجاهدين الرواد أقروا غداة استقلال البلاد مسمى +الجيش الوطني الشعبي+ ليبقى هذا الجيش مرتبطا على الدوام بالوطن والشعب، في دلالة رمزية وتاريخية عن اختلافه عما هو متعارف عليه بالنسبة للجيوش النظامية في العالم".

كما نوه باستراتيجية التكوين المنتهجة من طرف مؤسسة الجيش الوطني الشعبي في تحضير وإعداد الإطارات، مثنيا عليهم بالقول: "أنتم الحاضر والمستقبل".

وفي نفس الوقت --مثلما أشار إليه البيان-- أكد السيد قوجيل على "الدور الاستراتيجي" الذي يلعبه الإعلام، خصوصا في حالة الحرب، وهو ما صرنا نشاهده --كما قال-- خلال الحروب الدائرة اليوم، معتبرا إياه اختصاص نوعي ومهم للغاية".