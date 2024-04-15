روسيا تحدوها إرادة كبيرة في تطوير شراكتها الاستراتيجية مع الجزائر

الجزائر - أكد نائب وزير الخارجية الروسي، السيد ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، على الإرادة الكبيرة التي تحدو بلاده في مواصلة العمل من أجل تطوير الشراكة الاستراتيجية التي تربطها بالجزائر.

وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قال السيد بوغدانوف: "كان لي الشرف الكبير للقاء رئيس الجمهورية الذي قدمت له تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، معربا عن تقديره الكبير للمستوى الذي بلغته العلاقات الجزائرية - الروسية.

ونوه بالمناسبة بأهمية الزيارة الرسمية التي كان رئيس الجمهورية قد قام بها إلى فدرالية روسيا شهر يونيو الماضي، والتي تم خلالها التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين.

إقرأ أيضا: رئيس الجمهورية يستقبل نائب وزير الخارجية الروسي وأكد في هذا السياق على "الاحترام المتبادل" و "التنسيق السياسي الكبير" بين البلدين، سيما وأن والجزائر --كما قال-- "عضو غير دائم في مجلس الأمن الأممي"، مبرزا "رغبة القيادة الروسية في مواصلة تطوير هذه الشراكة".

وبعد وصف اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية ب "القيم والبناء"، جدد المسؤول الروسي "رغبة البلدين في مواصلة العمل معا من أجل الرقي بعلاقاتهما الثنائية إلى مستويات أعلى".