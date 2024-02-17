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ممثلا لرئيس الجمهورية, عطاف يشارك في أشغال الدورة العادية لقمة الاتحاد الافريقي

  أدرج يـوم : السبت, 17 فيفري 2024 09:05     الفئـة : الجـزائـر
ممثلا لرئيس الجمهورية, عطاف يشارك في أشغال الدورة العادية لقمة الاتحاد الافريقي

الجزائر - يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , اليوم السبت وغدا الأحد,  بأديس أبابا, في أشغال الدورة العادية السابعة والثلاثين (37) لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي, التي تنعقد تحت شعار "تعليم إفريقيا متكيفة مع القرن الواحد والعشرين", حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان, أنه فضلا عن الموضوع المركزي للدورة والمتمثل في إشكالية التعليم بالقارة الإفريقية, ستعرف أشغال هذه الدورة مناقشة عديد المسائل الدولية والاقليمية, لا سيما القضية الفلسطينية, وتطورات الأوضاع الأمنية بالقارة الإفريقية, الى جانب الإصلاح المؤسساتي لأجهزة الاتحاد الإفريقي, وتنفيذ الأجندة التنموية 2063, وكذا تفعيل القوة العسكرية الإفريقية الجاهزة.

ومن جانب آخر, ذكر البيان, أن السيد عطاف "سيقوم بتمثيل السيد رئيس الجمهورية في اجتماع لجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن وكذا في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ, وهما الاجتماعان اللذان سينعقدان على هامش قمة الاتحاد الإفريقي".

 

آخر تعديل على السبت, 17 فيفري 2024 09:39
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ممثلا لرئيس الجمهورية, عطاف يشارك في أشغال الدورة العادية لقمة الاتحاد الافريقي
  أدرج يـوم : السبت, 17 فيفري 2024 09:05     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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