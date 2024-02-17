ممثلا لرئيس الجمهورية, عطاف يشارك في أشغال الدورة العادية لقمة الاتحاد الافريقي

وأوضح البيان, أنه فضلا عن الموضوع المركزي للدورة والمتمثل في إشكالية التعليم بالقارة الإفريقية, ستعرف أشغال هذه الدورة مناقشة عديد المسائل الدولية والاقليمية, لا سيما القضية الفلسطينية, وتطورات الأوضاع الأمنية بالقارة الإفريقية, الى جانب الإصلاح المؤسساتي لأجهزة الاتحاد الإفريقي, وتنفيذ الأجندة التنموية 2063, وكذا تفعيل القوة العسكرية الإفريقية الجاهزة.
ومن جانب آخر, ذكر البيان, أن السيد عطاف "سيقوم بتمثيل السيد رئيس الجمهورية في اجتماع لجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن وكذا في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ, وهما الاجتماعان اللذان سينعقدان على هامش قمة الاتحاد الإفريقي".