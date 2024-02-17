انطلاق أشغال الدورة ال37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا -

دراجات/ الجائزة الكبرى ديدوش مراد بقسنطينة : فوز زكي بودار و عبد الحميد شرحبيل -

باتنة : تنظيم حملة تطوعية للتشجير تحت شعار معا لغرس شجرة زيتون من قدس فلسطين إلى أوراس الجزائر -

ممثلا لرئيس الجمهورية, عطاف يشارك في أشغال الدورة العادية لقمة الاتحاد الافريقي -

الرابطة الثانية هواة لكرة القدم : رائد القبة يؤكد نواياه في الغرب و مولودية باتنة يقلص الفارق عن المتصدر في الشرق -

ألعاب القوى/ ملتقى موريس الدولي : تتويج الجزائر بثلاث ذهبيات -

احياء اليوم الوطني للشهيد: وصول فوج أول من شباب الجالية الوطنية بالخارج -

رئيس الجمهورية يهنئ المنتخب الوطني لكرة الريشة بعد إحرازه اللقب القاري للمرة الرابعة على التوالي -

هزة أرضية بشدة 1ر4 درجات بولاية عين تيموشنت -

القضية الفلسطينية: تأكيد على قدرة الجزائر في التعامل مع المنتظم الدولي -

السيد زهانة يبحث مع نظيره التشيكي تطوير التعاون الثنائي -

مجلس الأمن: الجزائر تدعو إلى تعاون دولي للتغلب على المنظمات الإرهابية -

عطاف يشارك في اجتماع وزاري للجنة الاتحاد الإفريقي المصغرة المعنية بالأوضاع في جمهورية جنوب السودان -

فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 28 ألفا 775 شهيدا -

السيد عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيرته الجنوب إفريقية -

الجزائر تنتخب عن جدارة واستحقاق لعضوية المجلس الإفريقي للفضاء -

إنطلاق العملية التضامنية للهلال الاحمر الجزائري الخاصة بشهر رمضان -

الدعوة إلى تفعيل الديمقراطية التشاركية في إطار التعاون بين الإدارة والشباب -

مكافحة السرطان من بين أولويات الدولة -