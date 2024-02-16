Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السيد عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيرته الجنوب إفريقية

  أدرج يـوم : الجمعة, 16 فيفري 2024 11:49     الفئـة : الجـزائـر
السيد عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيرته الجنوب إفريقية

الجزائر - أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، اليوم الجمعة بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة، السيدة ناليدي باندور، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية الرابعة والأربعين (44) للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان، أن الجانبين بحثا "تطورات حرب الإبادة المتواصلة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ونوها بتكامل المساعي القضائية لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية مع جهود الجزائر الدبلوماسية الحثيثة بمجلس الأمن الأممي بغرض تفعيل التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة وتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في وقف العدوان الصهيوني وحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة بدون أية عراقيل والدفع إلى تسوية دائمة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية".   

كما استعرض الطرفان "آخر مستجدات قضية الصحراء الغربية وجددا دعمهما للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي السيد ستافان دي ميستورا، نظير جهودهما الرامية إلى إحياء العملية السياسية لتسوية النزاع بالصحراء الغربية على أساس ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للتقادم في تقرير المصير "، يضيف ذات البيان.

وشكل اللقاء فرصة كذلك للتشاور والتنسيق حول أبرز القضايا والمسائل المدرجة على جدول أعمال قمة الاتحاد الإفريقي المقررة يومي 17 و18 فيفري الجاري، حسب بيان الوزارة.

آخر تعديل على الجمعة, 16 فيفري 2024 12:04
كلـمات مفتـاحيــة :
السيد عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيرته الجنوب إفريقية
  أدرج يـوم : الجمعة, 16 فيفري 2024 11:49     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.16

السيد عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيرته الجنوب إفريقية

24.02.16

الجزائر تنتخب عن جدارة واستحقاق لعضوية المجلس الإفريقي للفضاء

24.02.16

إنطلاق العملية التضامنية للهلال الاحمر الجزائري الخاصة بشهر رمضان

24.02.16

الدعوة إلى تفعيل الديمقراطية التشاركية في إطار التعاون بين الإدارة والشباب

24.02.16

مكافحة السرطان من بين أولويات الدولة

24.02.16

المدية: إطلاق مشروع إعادة تهيئة وحدة تصنيع المكونات النشطة لصيدال قريبا

الأكثــر قـراءة

24.02.12

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا تقييميا للوكالة الفضائية الجزائرية

24.02.12

رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الموريتاني

24.02.12

مجلس الأمة يشارك ببغداد في أشغال الدورة ال33 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي

24.02.12

مقرمان في زيارة لتركيا لترؤس الدورة الأولى للمشاورات السياسية الجزائرية-التركية

24.02.12

اجتماع الحكومة: دراسة عروض تخص عدة قطاعات

24.02.14

رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير الهند بالجزائر