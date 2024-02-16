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الجزائر تنتخب عن جدارة واستحقاق لعضوية المجلس الإفريقي للفضاء

  أدرج يـوم : الجمعة, 16 فيفري 2024 11:31     الفئـة : الجـزائـر
الجزائر تنتخب عن جدارة واستحقاق لعضوية المجلس الإفريقي للفضاء

أديس أبابا - انتخبت الجزائر، مساء أمس الخميس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عن جدارة واستحقاق لعضوية المجلس الإفريقي للفضاء لعهدة مدتها أربع سنوات، وذلك خلال أشغال اليوم الثاني والأخير من الدورة العادية الرابعة والأربعين (44) للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

وقد حظي مرشح الجزائر، الدكتور أمين مستار، الأمين العام للوكالة الفضائية الجزائرية، بثقة أغلبية البلدان الإفريقية المشاركة في التصويت، وهو ما يعكس تقديرها لجهود الدولة الجزائرية والتزامها المتجدد، تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بالمساهمة بفعلية وفعالية في تعزيز القدرات ونقل المعارف العلمية والتكنولوجية بالقارة الإفريقية.

وستكرس الجزائر عهدتها بالمجلس الإفريقي للفضاء لتقاسم تجاربها وخبراتها في هذا الميدان خدمة لأهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالقارة الإفريقية، لاسيما في ظل العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية لتطوير عمل الوكالة الفضائية الجزائرية والتوجيهات السامية التي أسداها قبل يومين بغرض تزويدها بأحدث التكنولوجيات والوسائل التقنية ومدها بكافة الإمكانيات المالية والبشرية المطلوبة.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الإفريقي للفضاء، الذي يتألف من عشرة (10) خبراء، يضطلع بمهام ترقية وتنسيق وتطوير واستخدام علوم وتكنولوجيات الفضاء

بالقارة الإفريقية،لاسيما من خلال إشرافه على تسيير الوكالة الفضائية القارية.

 

آخر تعديل على الجمعة, 16 فيفري 2024 12:00
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الجزائر تنتخب عن جدارة واستحقاق لعضوية المجلس الإفريقي للفضاء
  أدرج يـوم : الجمعة, 16 فيفري 2024 11:31     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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