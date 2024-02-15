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عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيره الصومالي

  أدرج يـوم : الخميس, 15 فيفري 2024 19:32     الفئـة : الجـزائـر
عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيره الصومالي

الجزائر - أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, اليوم الخميس بأديس أبابا, محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الاتحادية, علي محمد عمر, وذلك على هامش أشغال اليوم الثاني من الدورة العادية ال44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي, وفق بيان للوزارة.

وخصص اللقاء -يضيف البيان- لبحث سبل تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع بفضاءي انتماء البلدين.

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عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيره الصومالي
  أدرج يـوم : الخميس, 15 فيفري 2024 19:32     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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