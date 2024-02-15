عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيره الصومالي

الجزائر نموذج في التضحية من أجل الحرية والسيادة -

عطاف يواصل المشاركة في أشغال الدورة العادية ال44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي -

كرة الريشة/ البطولة الافريقية: المنتخب الجزائري يتوج باللقب القاري للمرة الرابعة -

تركيا تدعم جهود الجزائر بمجلس الأمن لوضع حد للمجازر الصهيونية في حق سكان غزة -

ورقلة : نحو تخصيص فضاءات تجارية للتوزيع خاصة بمنتجي المواد الغذائية -

بطولة الرابطة المحترفة الاولى موبيليس : فوز مولودية البيض على وفاق سطيف (3-0) -

البرازيل: لا سبيل لتحقيق السلام إلا بإنشاء دولة فلسطينية -

عون يؤكد على ضرورة تعزيز حضور المنتجات الصيدلانية الوطنية في الأسواق الخارجية -

عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيرته الملغاشية -

المجلس الوطني الصحراوي يندد بسياسية الأرض المحروقة المنتهجة من قبل الإحتلال المغربي -

القمة ال7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز: رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا متعلقا بالتحضيرات -

إطلاق أول دراسة وطنية حول سلوك المواطن تجاه النفايات التي يخلفها -

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني لتركيا -

الجزائر تطالب بمراعاة الكفاءة في إنتخابات المفوضية الإفريقية لضمان الإرتقاء بالقارة -

يوم الشهيد: قافلة تواصل بين الشباب الجزائري المقيم في داخل الوطن وفي الخارج -

ترقب سقوط أمطار رعدية على عدة ولايات إبتداء من ظهيرة يوم غد الجمعة -

أجهزة كهرومنزلية: الإنتاج الوطني يغطي قرابة 83 بالمائة من احتياجات السوق الوطني -

مولوجي تشرف على حفل تخرج المشاركين في الورشة الوطنية لكتابة سيناريوهات الأفلام الروائية القصيرة -

المجلس الشعبي الوطني: كريكو تقدم عرضا حول قطاع التضامن الوطني أمام اللجنة المختصة -