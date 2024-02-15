Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تركيا تدعم جهود الجزائر بمجلس الأمن لوضع حد للمجازر الصهيونية في حق سكان غزة

  أدرج يـوم : الخميس, 15 فيفري 2024 18:46     الفئـة : الجـزائـر
تركيا تدعم جهود الجزائر بمجلس الأمن لوضع حد للمجازر الصهيونية في حق سكان غزة

الجزائر- أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني لجمهورية تركيا, السيد فؤاد أوكتاي, اليوم الخميس, عن دعم بلاده للجهود التي تبذلها الجزائر في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الأممي, من أجل وضع حد للمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق سكان قطاع غزة.

وفي تصريح له عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قال السيد أوكتاي أنه تم خلال هذا اللقاء, التطرق إلى "السبل الكفيلة بالتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة", مضيفا بهذا الخصوص : "لقد أبلغت الرئيس تبون رسائل من نظيره التركي، السيد طيب رجب أردوغان، حول هذا الموضوع, كما تلقيت من طرفه رسائل لتبليغها إلى الرئيس أردوغان".

اقرأ أيضا :  رئيس الجمهورية يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني لتركيا

واستطرد قائلا: "ندعم جهود الجزائر في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الأممي ونؤكد على العمل المشترك لحل هذه القضية"، مشيرا الى أن "هدفنا مشترك وهو وضع حد للمجازر المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتواصل تدفق المساعدات الانسانية مع التطبيق الفوري لقرارات محكمة العدل الدولية وإدانة المتهمين بجرائم الحرب, وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، وكذا التوصل الى حل سلمي ونهائي يضمن الاعتراف بدولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وبخصوص التعاون الثنائي بين الجزائر وتركيا, أكد السيد أوكتاي أن لقاءه مع رئيس الجمهورية كان "بالغ الأهمية", قائلا في هذا الصدد: "نحن هنا في إطار لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان التركي وقد بلغنا تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان الى أخيه السيد الرئيس عبد المجيد تبون, كما تطرقنا إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك''.

وذكر في هذا السياق بالاتفاقيات التي تم إبرامها في إطار الزيارات الرئاسية المتبادلة, حيث تم التوصل حاليا --مثلما أضاف-- إلى "مرحلة إشراك رجال الأعمال والمجتمع المدني من البلدين في تجسيد هذه الاتفاقيات".

كما ثمن أيضا مستوى التعاون الثنائي في الشق الاقتصادي, مثلما يؤكده "حجم الاستثمارات والمبادلات التجارية بين البلدين اللذين يعملان على إيصالها الى 10 مليار دولار مستقبلا في كافة المجالات".

آخر تعديل على الخميس, 15 فيفري 2024 18:57
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

تركيا تدعم جهود الجزائر بمجلس الأمن لوضع حد للمجازر الصهيونية في حق سكان غزة
  أدرج يـوم : الخميس, 15 فيفري 2024 18:46     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.15

هيئات مغربية : التطبيع مع الكيان الصهيوني ساقط حتما و موقف المخزن لا يمثل الشعب

24.02.15

الجزائر "نموذج" في التضحية من أجل الحرية والسيادة

24.02.15

فلسطين : الاحتلال الصهيوني حول مناطق جنوب نابلس إلى سجن كبير

24.02.15

فلسطين : إصابات بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني جنوب بيت لحم

24.02.15

عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيره الصومالي

24.02.15

عطاف يواصل المشاركة في أشغال الدورة العادية ال44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

الأكثــر قـراءة

24.02.12

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا تقييميا للوكالة الفضائية الجزائرية

24.02.12

رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الموريتاني

24.02.12

مجلس الأمة يشارك ببغداد في أشغال الدورة ال33 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي

24.02.12

مقرمان في زيارة لتركيا لترؤس الدورة الأولى للمشاورات السياسية الجزائرية-التركية

24.02.12

اجتماع الحكومة: دراسة عروض تخص عدة قطاعات

24.02.14

رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير الهند بالجزائر