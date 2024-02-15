عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيره البرتغالي

و خصص اللقاء -وفق البيان- لبحث سبل توطيد علاقات الشراكة والتعاون بين الجزائر والبرتغال على ضوء مخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, إلى جمهورية البرتغال شهر مايو من سنة 2023 وتحضيرات انعقاد الدورة المقبلة من الاجتماع رفيع المستوى الجزائري-البرتغالي بالجزائر خلال السداسي الثاني من السنة الحالية.

و لدى تطرقهما لعدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, "أكد الطرفان على ضرورة تضافر جهود بلدان ضفتي المتوسط التي تتقاسم مواقف متجانسة بخصوص القضية الفلسطينية من أجل إيقاف العدوان المتواصل على قطاع غزة وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة", يضيف البيان.

كما تبادل الطرفان الرؤى والتحاليل بشأن الأوضاع الراهنة بمنطقة الساحل الصحراوي و "شددا على أهمية الدفع بالحلول السلمية في سبيل استتباب الأمن وتعزيز الاستقرار بها", حسب ذات المصدر.