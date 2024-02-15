و تركزت المحادثات -حسب البيان - على أولويات وأهداف ترشح جمهورية لاتفيا للظفر بمقعد غير دائم بمجلس الأمن خلال الفترة 2026-2027 لأول مرة في تاريخها.
عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع كاتب الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية لاتفيا
أدرج يـوم : الخميس, 15 فيفري 2024 17:54 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، يوم الخميس، بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع كاتب الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية لاتفيا، السيد أندريه بيلدغوفيتش، و ذلك على هامش مشاركته في أشغال اليوم الثاني من الدورة العادية ال44 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
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