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عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع المبعوث الخاص الصيني المكلف بالشؤون الإفريقية

  أدرج يـوم : الخميس, 15 فيفري 2024 17:49     الفئـة : الجـزائـر
عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع المبعوث الخاص الصيني المكلف بالشؤون الإفريقية

الجزائر - أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، يوم الخميس بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع المبعوث الخاص للحكومة الصينية المكلف بالشؤون الإفريقية، السفير ليو يوشي، وذلك على هامش أشغال اليوم الثاني من الدورة العادية ال44 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي، حسب ما جاء في بيان للوزارة.

و أوضح البيان أن اللقاء تناول سبل تعزيز علاقات الصداقة والشراكة التي تجمع بين الجزائر والصين في إطار متابعة قرارات و مخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, إلى جمهورية الصين الشعبية شهر يوليو من عام 2023.

كما أكد الطرفان -حسب ذات المصدر- "على ضرورة مواصلة التنسيق البيني داخل مجلس الأمن الأممي بخصوص المسائل ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية, وتبادلا الرؤى بشأن موضوع إصلاح مجلس الأمن بما يستجيب لتطلعات البلدان النامية ويرفع بالخصوص الغبن التاريخي المسلط على القارة الإفريقية".

آخر تعديل على الخميس, 15 فيفري 2024 18:30
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عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع المبعوث الخاص الصيني المكلف بالشؤون الإفريقية
  أدرج يـوم : الخميس, 15 فيفري 2024 17:49     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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