عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع المبعوث الخاص الصيني المكلف بالشؤون الإفريقية

و أوضح البيان أن اللقاء تناول سبل تعزيز علاقات الصداقة والشراكة التي تجمع بين الجزائر والصين في إطار متابعة قرارات و مخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, إلى جمهورية الصين الشعبية شهر يوليو من عام 2023.
كما أكد الطرفان -حسب ذات المصدر- "على ضرورة مواصلة التنسيق البيني داخل مجلس الأمن الأممي بخصوص المسائل ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية, وتبادلا الرؤى بشأن موضوع إصلاح مجلس الأمن بما يستجيب لتطلعات البلدان النامية ويرفع بالخصوص الغبن التاريخي المسلط على القارة الإفريقية".