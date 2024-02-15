وسمح اللقاء - حسب البيان - ب"بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التشاور بخصوص تطورات الأوضاع السياسية والأمنية بمنطقة الساحل الصحراوي, لاسيما من خلال المساهمة في ترقية الحلول السلمية لمختلف الأزمات والنزاعات".
عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيره من جمهورية البنين
أدرج يـوم : الخميس, 15 فيفري 2024 14:57 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, اليوم الخميس, بأديس أبابا, محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون بجمهورية البنين, السيد أوشلغون أجادي باكاري, وذلك على هامش مشاركته في أشغال اليوم الثاني من الدورة العادية الرابعة والأربعين (44) للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي, وفق بيان للوزارة.
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