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انطلاق الاجتماع ال 50 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

  أدرج يـوم : الخميس, 15 فيفري 2024 11:57     الفئـة : الجـزائـر
انطلاق الاجتماع ال 50 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

قسنطينة - انطلقت اليوم الخميس بفندق ماريوت بقسنطينة أشغال الاجتماع ال50 اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وافتتحت أشغال هذا الاجتماع الذي يحضره إلى جانب رئيس المجلس الشعبي الوطني و الرئيس الدوري لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، السيد إبراهيم بوغالي، و السيد محمد قريشي نياس، الأمين العام لذات الاتحاد وأعضاء من المجلسين.

وسيتم خلال هذا الاجتماع إلقاء كلمتين لرئيسي المجلسين يليهما تنظيم جلستي عمل مغلقتين تتعلق الأولى بانتخاب هيئة المكتب واعتماد جدول الأعمال و وضع برنامج عمل للاجتماع ومتابعة قرارات وتوصيات المؤتمر ال17 للاتحاد الذي انعقد بالجزائر في يناير 2023 .

وتتعلق الجلسة الثانية وهي مغلقة كذلك باعتماد التقرير الختامي و إعلان الجزائر الصادر عن اللجنة التنفيذية للاتحاد و قراءته على وسائل الإعلام فيما سيتضمن اليوم الثاني من الاجتماع يوم غد للقيام بجولة للمشاركين في الاجتماع عبر بعض المعالم السياحية و التاريخية لمدينة قسنطينة.

وقد صرح الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، محمد قريشي نياس لـوأج على هامش افتتاح الاجتماع بأن فترة رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي كانت "من بين الأكثر نشاطا"، مشيدا بالمناسبة بالطاقم التقني و العلمي الجزائري الذي ساهم بشكل واسع - كما قال- في إنجاح تلك الفترة.

ويشارك كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني و الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الاجتماع الخمسين للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحسبا لانعقاد المؤتمر ال18 لذات الاتحاد المقرر بكوت ديفوار.  

وتجري أشغال الاجتماع  الخمسين للجنة التنفيذية لذات الاتحاد بمشاركة اللجنة الدائمة للشؤون الاقتصادية والبيئية.

آخر تعديل على الخميس, 15 فيفري 2024 13:04
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انطلاق الاجتماع ال 50 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
  أدرج يـوم : الخميس, 15 فيفري 2024 11:57     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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