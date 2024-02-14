Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مهرب مغربي موقوف ببشار يؤكد ضلوع المخزن والمخابرات المغربية في تهريب المخدرات نحو الجزائر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 فيفري 2024 17:45     الفئـة : الجـزائـر
مهرب مغربي موقوف ببشار يؤكد ضلوع المخزن والمخابرات المغربية في تهريب المخدرات نحو الجزائر

الجزائر - أكد مهرب المخدرات المغربي, المسمى عبد الغاني شنة, والموقوف ببشار من طرف مفارز للجيش الوطني الشعبي, ضلوع المخزن والمخابرات المغربية وتواطؤها في إنتاج المخدرات وتهريبها نحو الجزائر.

وفي اعترافات حصرية أدلى بها عقب توقيفه, أكد المهرب المغربي صاحب الـ33 سنة والمنحدر من منطقة بوعرفة أن "نظام المخزن والمخابرات المغربية ضالعون ومتواطئون في عملية إنتاج المخدرات وتهريبها إلى الجزائر''.

وأشار في هذا الصدد, إلى أن المسؤول عن هذه العمليات "يقوم بالاتفاق مع المخزن والمخابرات المغربية بقيادة الحموشي, من أجل فتح الطريق لمرور المخدرات التي تزرع مرتين في السنة بجبل كتامة, والتي تتم محاولة إدخالها عبر الحدود الجنوبية-الغربية باستخدام الحمير".

وأوضح المهرب الموقوف, المدعو عبد الغاني لغليظ، أن "الظروف الاجتماعية القاهرة وغلاء المعيشة وتفشي الفقر والبطالة تدفع بالشباب المغربي إلى تهريب المخدرات نحو الجزائر", مستعرضا الوضع المعيشي المزري في ظل نقص مادة الغاز وارتفاع سعرها".

وأكد في ختام اعترافاته, أن "نظام المخزن يقوم بإسكات واضطهاد الشعب المغربي واعتقال كل المنددين بالتطبيع مع الكيان الصهيوني".

وقال بهذا الخصوص: "لا أحد منا يعترف بالتطبيع مع الصهاينة, ونحن بدورنا ببوعرفة خرجنا للشارع من أجل التظاهر والتعبير عن رفضنا لذلك, حيث تعرضنا للضرب وبعضنا للسجن".

كما أضاف: "يوجد من بين جيراني ضباطا في صفوف الجيش الملكي أكدوا أنهم ضد هذا التطبيع, وسيهربون لو أتيحت لهم الفرصة لذلك".

للتذكير, تم توقيف المهرب المغربي مؤخرا ببشار في عملية نوعية قامت بها مفارز للجيش الوطني الشعبي, وبحوزته 207 كلغ من الكيف المعالج وسلاح ناري.

آخر تعديل على الأربعاء, 14 فيفري 2024 20:37
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

مهرب مغربي موقوف ببشار يؤكد ضلوع المخزن والمخابرات المغربية في تهريب المخدرات نحو الجزائر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 فيفري 2024 17:45     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.14

سيداتي يستنكر حملات التهجير والترحيل القسري التي يشنها الاحتلال المغربي ضد الصحراويين…

24.02.14

موارد بشرية: شركة هواوي تتحصل على شهادة "أحسن أرباب العمل في الجزائر لسنة 2024 "

24.02.14

فلسطين: الاحتلال الصهيوني يقتحم بلدة زيتا شمال طولكرم

24.02.14

رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير الهند بالجزائر

24.02.14

وحدات الجيش الصحراوي تكبد جنود الاحتلال المغربي بقطاع المحبس خسائر فادحة في الأرواح…

24.02.14

المغرب : احتجاجات أمام البرلمان تطالب بإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني

الأكثــر قـراءة

24.02.12

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا تقييميا للوكالة الفضائية الجزائرية

24.02.12

رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الموريتاني

24.02.12

مجلس الأمة يشارك ببغداد في أشغال الدورة ال33 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي

24.02.12

اجتماع الحكومة: دراسة عروض تخص عدة قطاعات

24.02.12

مقرمان في زيارة لتركيا لترؤس الدورة الأولى للمشاورات السياسية الجزائرية-التركية

24.02.12

وفاة الرئيس الشيلي السابق: قوجيل يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة الشيلي