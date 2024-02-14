أدرار- أعلن وزير المجاهدين و ذوي الحقوق العيد ربيقة مساء يوم الأربعاء بأدرار عن تنظيم ملتقى وطني قريبا حول "الذاكرة و إشكالية كتابة التاريخ الوطني".

و لدى إشرافه على أشغال ندوة وطنية تاريخية بعنوان "التفجير النووي الإستعماري بحموديا رقان 13 فبراير 1960 في الذاكرة الوطنية" بجامعة أحمد درايعية بأدرار ضمن فعاليات الذكرى ال 64 للتفجيرات النووية الفرنسية برقان أوضح الوزير أن "دائرته الوزارية تعتزم تنظيم ملتقى وطني قريبا حول الذاكرة و إشكالية كتابة التاريخ الوطني، بمشاركة كل مخابر البحث التاريخي المتخصصة على مستوى الوطني بحضور ثلة من الأساتذة والباحثين من مختلف جامعات الجزائر''.

و أردف وزير المجاهدين و ذوي الحقوق قائلا: "إننا و إذ نخلد هذه الذكرى التي تبعث في الأفئدة مكامن الحزن و الأسى فإننا ننحني أمام أرواح الضحايا و المصابين بآثارها''، داعيا الباحثين و المختصين للمثابرة في ميدان البحث العلمي و التاريخي بإعتماد مقاربة شاملة تأخذ بعين الإعتبار كافة مظاهر هذه الكارثة البيئية و الإنسانية.

و أكد في السياق ذاته أن الوزارة ستظل داعمة لكل الجهود النبيلة في الأبحاث و الدراسات التاريخية تجسيدا لمخطط عمل الحكومة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, فيما يتعلق بالعناية بالذاكرة الوطنية.

و في هذا الجانب يعمل القطاع -كما أضاف الوزير- على إحياء كل المناسبات التاريخية الوطنية و رصد ذكريات رموز الأمة و محطاتها بعقد ملتقيات و ندوات و أيام دراسية و العمل على نشر الكتب و إنجاز الأعمال الإبداعية و السمعية البصرية التاريخية و المعالم التخليدية.

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كما ثمن السيد ربيقة الجهود التي بذلها طاقم جامعة أحمد درايعية بأدرار لإنجاح أشغال هذه الندوة التاريخية الوطنية التي جاءت من أجل التدارس وفق منطلقات علمية تاريخية موضوع التفجيرات النووية الإستعمارية برقان التي كانت من أكبر الجرائم الاستعمارية و أبشعها و التي ستظل محفورة في ذاكرة التاريخ على غرار كل الجرائم النكراء التي تأبى النسيان.

و خلال هذا اللقاء الذي نظم في ختام هذه الزيارة الوزارية أشرف وزير المجاهدين و ذوي الحقوق رفقة رئيسة اللجنة الوطنية للهلال الأحمر الجزائري و السلطات الولائية على تكريم عدد من المجاهدين و إهداء مجموعة كتب تاريخية من طرف الوزارة لمكتبتي جامعة أحمد درايعية بأدرار و المدرسة القرآنية للشيخ سيدي الحاج حسن الأنصاري ببلدية أنزجمير (جنوب أدرار).

و قبل ذلك أشرف الوزير على وضع حيز الخدمة الربط بشبكة الغاز الطبيعي لأزيد من 570 عائلة بقصر تينورت ببلدية سالي دائرة رقان جنوب أدرار.