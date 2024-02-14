و خصص اللقاء- حسب البيان- ل "متابعة نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية سيراليون, السيد جوليوس مادا بيو, إلى الجزائر في مستهل السنة الحالية وما أفضت إليه المحادثات التي أجراها مع أخيه سيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, من قرارات هامة تهدف إلى توطيد التعاون الثنائي وتعزيز علاقات الأخوة والتضامن ومواصلة التنسيق البيني في المحافل الدولية، وعلى وجه الخصوص في مجلس الأمن الأممي".
عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيره السيراليوني
أدرج يـوم : الأربعاء, 14 فيفري 2024 18:08 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، يوم الأربعاء بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون، السيد دافيد جون فرانسيس، على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية الرابعة والأربعين (44) للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي، وفق بيان للوزارة.
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