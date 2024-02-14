Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيره السيراليوني

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 فيفري 2024 18:08     الفئـة : الجـزائـر
عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيره السيراليوني

الجزائر - أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، يوم الأربعاء بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون، السيد دافيد جون فرانسيس، على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية الرابعة والأربعين (44) للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي، وفق بيان للوزارة.

و خصص اللقاء- حسب البيان- ل "متابعة نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية سيراليون, السيد جوليوس مادا بيو, إلى الجزائر في مستهل السنة الحالية وما أفضت إليه المحادثات التي أجراها مع أخيه سيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, من قرارات هامة تهدف إلى توطيد التعاون الثنائي وتعزيز علاقات الأخوة والتضامن ومواصلة التنسيق البيني في المحافل الدولية، وعلى وجه الخصوص في مجلس الأمن الأممي".

آخر تعديل على الأربعاء, 14 فيفري 2024 19:31
كلـمات مفتـاحيــة :
عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيره السيراليوني
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 فيفري 2024 18:08     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.14

سيداتي يستنكر حملات التهجير والترحيل القسري التي يشنها الاحتلال المغربي ضد الصحراويين…

24.02.14

موارد بشرية: شركة هواوي تتحصل على شهادة "أحسن أرباب العمل في الجزائر لسنة 2024 "

24.02.14

فلسطين: الاحتلال الصهيوني يقتحم بلدة زيتا شمال طولكرم

24.02.14

رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير الهند بالجزائر

24.02.14

وحدات الجيش الصحراوي تكبد جنود الاحتلال المغربي بقطاع المحبس خسائر فادحة في الأرواح…

24.02.14

المغرب : احتجاجات أمام البرلمان تطالب بإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني

الأكثــر قـراءة

24.02.12

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا تقييميا للوكالة الفضائية الجزائرية

24.02.12

رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الموريتاني

24.02.12

مجلس الأمة يشارك ببغداد في أشغال الدورة ال33 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي

24.02.12

اجتماع الحكومة: دراسة عروض تخص عدة قطاعات

24.02.12

مقرمان في زيارة لتركيا لترؤس الدورة الأولى للمشاورات السياسية الجزائرية-التركية

24.02.12

وفاة الرئيس الشيلي السابق: قوجيل يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة الشيلي