عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيره السيراليوني

و خصص اللقاء- حسب البيان- ل "متابعة نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية سيراليون, السيد جوليوس مادا بيو, إلى الجزائر في مستهل السنة الحالية وما أفضت إليه المحادثات التي أجراها مع أخيه سيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, من قرارات هامة تهدف إلى توطيد التعاون الثنائي وتعزيز علاقات الأخوة والتضامن ومواصلة التنسيق البيني في المحافل الدولية، وعلى وجه الخصوص في مجلس الأمن الأممي".